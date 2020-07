Barcelona exigeix a Sánchez, sense el PSC, investigar l'espionatge a polítics independentistes

El ple de Barcelona ha aprovat aquest divendres dues proposicions d'ERC i Junts per Catalunya que demanen al govern espanyol que investigui i depuri responsabilitats en el cas d'espionatge a polítics independentistes com el president del Parlament, Roger Torrent, i el cap de files dels republicans a Barcelona, Ernest Maragall. Els dos textos s'han pactat amb la formació d'Ada Colau, però no han tingut el suport del PSC, que hi ha votat en contra perquè es donen per confirmats fets que ara són suposicions i perquè consideren que la justícia aclarirà els fets. Cs, que ha acusat els independentistes de "viure en una realitat paral·lela", s'ha abstingut en la votació perquè demanava incloure més casos d'espionatge en el text, i Barcelona pel Canvi i el PP s'hi han oposat.

Les dues formacions independentistes han urgit a obrir una comissió d'investigació i a verbalitzar el suport als polítics afectats. Els comuns han assegurat que es tracta de "fets molt greus" i han defensat el seu suport a la "demanda de mínims" que suposa aclarir-los. La tinent d'alcalde socialista Laia Bonet, però, tot i coincidir a definir els fets com a "molt greus" i a defensar que cal investigar-los, ha lamentat que no s'hagin acceptat les propostes de refer el text que havien fet els socialistes –ERC ha apuntat, en aquest sentit, que els partits proposants no volien renunciar a la comissió d'investigació– i ha assegurat que no té dubtes que el govern espanyol "farà el possible" per aclarir els fets.

Des del PP, Josep Bou ha defensat la qualitat democràtica de l'estat espanyol, i en nom de Barcelona pel Canvi Manuel Valls ha acusat els grups independentistes de buscar "embrutar" el nom d'Espanya.