Barcelona no farà Cavalcada però rebrà els Reis d'Orient en un gran espai al Fòrum

"Els Reis d'Orient també vindran a Barcelona aquesta any, les famílies poden estar tranquil·les". És el missatge esperançador que ha llançat aquest dijous el tinent d'alcalde de Cultura de Barcelona, Joan Subirats, que ha explicat, això sí, que ho faran d'una manera especial per adaptar-se a les restriccions sanitàries. D'entrada, la recepció dels Reis es prepara en un gran espai habilitat al Fòrum, que els infants podran visitar amb cita prèvia els dies anteriors al 6 de gener i que serà, també, on l'alcaldessa de la ciutat rebrà els Reis quan arribin a la ciutat a través del mar el 5 de gener, i des d'on es retransmetran per televisió tots els preparatius de Reis i patges abans de començar la nit màgica.

Per evitar aglomeracions, no hi haurà cavalcada itinerant i l'arribada es podrà seguir en directe per Betevé, TV3 i TVE, que s'han posat d'acord per retransmetre-la de manera simultània al que passi al Fòrum. El consistori assegura que els han comunicat que aquest any no és possible fer una Cavalcada perquè no hi poden haver itineràncies ni aglomeracions. El que sí que hi haurà a la instal·lació del Fòrum és un punt de recollida de cartes: l'espai dels carters serà un dels elements centrals.

"Cap carta no es quedarà sense arribar al seu destinatari", ha assegurat el director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona, Esteve Caramés, que ha admès que no hi podrà haver els punts habituals de recollida de cartes distribuïts per la ciutat i que el consistori fomentarà les "vies telemàtiques" per fer arribar els missatges als Reis. I ha demanat, també, col·laboració a la ciutadania per cancel·lar les cites prèvies si al final no es pot accedir a l'espai dels Reis. El que no es podrà fer aquest any és asseure els infants a la falda dels patges, ni hi haurà l'habitual crida de voluntaris a fer possible la Cavalcada.

Les televisions també retransmetran les activitats prèvies al Fòrum, on s'habilitarà un espai d'una hectàrea que obrirà del 28 de novembre al 5 de gener. La reserva de cites es podrà fer per telèfon o a través de la web a partir del 15 de desembre. Allà es podrà visitar tot l'operatiu previ a la distribució de joguines per la ciutat. "La televisió ens farà entrar per primera vegada a com els Reis preparen la nit màgica", ha detallat Subirats, que ha dit que la retransmissió serà "llarga i sucosa". "Els Reis donaran vida a aquell espai que els nens i nenes hauran pogut visitar els dies anteriors", ha apuntat Caramés.

De cara a la celebració de Cap d'Any, l'Ajuntament la preveu descentralitzada. En un espai de cada districte es llançaran 12 palmeres brillants a les dotze de la nit per simbolitzar el canvi d'any i després hi haurà un quart d'hora de focs artificials amb la intenció que siguin visibles des de tots els punts de la ciutat. Durant totes les festes, es preveu també un projecte lumínic a la façana de l'Ajuntament , on hi haurà també una exposició fotogràfica amb els muntatges dels últims 10 anys. El pressupost per a totes aquestes propostes és d'1,5 milions d'euros.