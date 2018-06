Barcelona acorda protegir-se de les concentracions de grups d'extrema dreta

La imatge d'un grup de manifestants d'ultradreta intentant retirar el llaç groc que penjava del balcó de l'Ajuntament de Barcelona –i que va ser momentàniament retirat per un treballador municipal– encara s'arrossega. El consistori ha dut a terme aquest dimecres una comissió extraordinària, proposada pel PDECat, ERC i la CUP, per abordar el cas i rubricar una proposició de condemna a les "agressions violentes" que s'han produït des del 8 de setembre contra el moviment independentista. El text, que s'ha aprovat amb el vot a favor dels grups proposants i també de Barcelona en Comú i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, inclou un punt que compromet el consistori a revisar "escrupolosament" les sol·licituds d'ocupació de l'espai públic que facin aquests grups per a les seves activitats i, si es considera oportú, no autoritzar-les. La proposició també insta la Generalitat i l'Ajuntament a fer totes les accions que siguin al seu abast per denunciar tots els casos de violència davant la fiscalia i les institucions jurisdiccionals. I demana específicament al departament d'Interior que prengui les mesures perquè aquests grups no puguin protagonitzar accions violentes.

De fet, ahir el tinent d'alcalde de Drets Civils, Jaume Asens, ja va informar que havia demanat a Interior que obrís un expedient informatiu als convocants de la manifestació que va acabar amb la retirada del llaç pels incidents causats, i fins i tot que es plantegés restringir altres manifestacions semblants si es demostrava que provocaven més incidents. El text que s'ha aprovat avui demana intensificar les mesures de seguretat per garantir que aquests grups no poden protagonistzar fets violents. L'acord adoptat també insta el consistori a donar suport legal a tots els ciutadans que han estat víctimes de violència, "tant d'agressions per part d'altres ciutadans o ciutadanes, com per part dels aparells de l'Estat".

Tot i que els portaveus dels diferents grups municipals van acordar després de la polèmica fer tot el possible per rebaixar el clima de tensió, avui el debat s'ha convertit en un intercanvi de retrets entre blocs. Grups com el PDECat i ERC han acusat Cs d'haver instigat la violència. "Si no són causants de la violència sí que en són instigadors", ha defensat el republicà Jordi Coronas, que ha fet un joc de paraules amb l'expressió de Mahoma anant a la muntanya, però canviant aquests termes per Cs i la violència. El republicà també ha carregat contra el PSC, a qui ha acusat de ser "còmplice" del discurs de la violència per participar, juntament amb el PP i Cs, en algunes de les manifestacions que han acabat amb actes de violència.

Els atacs han arribat després que la cap de files de la formació taronja hagi qualificat de "cínica i extemporània" la convocatòria del debat que s'ha fet avui sobre els grups d'extrema dreta i hagi acusat els independentistes de posar en el sac de l'extrema dreta tots els que no pensen com ells. "Lliçons de moral, ni una", els ha retret, després d'acusar els independentistes d'haver "provocat" la situació amb el seu "desafiament" i d'haver "fracturat" la societat catalana. Cs, com el PP, ha lamentat que el text que es votava no condemnés "totes les violències" i ha animat a incloure en la proposició el rebuig a les escenes de tensió que es van viure, a principis de mes, durant u n acte de Societat Civil Catalana a la Universitat de Barcelona en què van irrompre col·lectius independentistes. L'acte es va acabar suspenent. L'esmena no l'han acceptat els grups proposants.

En nom del govern municipal, el tinent d'alcalde Jaume Asens també ha apuntat que els hauria agradat que la proposició que es votava inclogués altres tipus de violència. Asens ha posat l'èmfasi en el fet que no es poden "naturalitzar" les reaccions violentes i ha lamentat que, aquests mesos, s'hagin tornat a veure a Barcelona escenes de braços alçats i càntics franquistes.

Des de la CUP, la regidora Maria Rovira ha considerat que els cossos de seguretat haurien de tenir unitats especialitzades a desarticular grups d'ultradreta. "Ens hi juguem poder viure tranquil·les al carrer", ha defensat.