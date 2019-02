Barcelona acull la diversitat religiosa al carrer

L’Ajuntament de Barcelona va atendre l’any passat 109 peticions relacionades amb la celebració d’activitats puntuals de caràcter religiós en equipaments o vies públiques, la majoria -sis de cada deu peticions- de comunitats islàmiques. Com a resultat d’aquestes sol·licituds, es van acabar fent 74 actes religiosos al carrer a la capital catalana, segons les dades l’Oficina d’Afers Religiosos que el govern municipal exposa avui en comissió.

Per a l’Ajuntament, les dades demostren “el bon funcionament” del protocol per a un tracte igualitari entre diferents confessions que el consistori va posar en marxa el 2016. “Abans aquesta diversitat religiosa també existia a la ciutat, però hi havia tendència a amagar-la, i cal normalitzar-la”, explica Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat a l’Ajuntament de Barcelona. López clarifica que la comunitat islàmica és la que ha fet més peticions “perquè també és la que té uns llocs de culte més petits”. Així, després de dos anys d’aplicació, el consistori d’Ada Colau assegura que el protocol ha aconseguit també millorar la coordinació i la gestió dels recursos. “Bona prova d’això és que les denegacions han caigut del 21% al 12%”. El secretari general de la Federació de Centres Islàmics de Catalunya, Mohamed Halhoul, ho corrobora: “Ara hi ha reunions prèvies i sabem les necessitats de cada comunitat i la disponibilitat dels equipaments”, assegura. “Aquest sistema fa que les comunitats perdin la por a tractar amb l’administració i millora la connexió, per això crec que la diversitat d’actes religiosos al carrer anirà a més”.