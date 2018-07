Barcelona assegura que el risc que hi hagi discursos d'odi pels atemptats del 17-A s'ha pogut minimitzar

Fa un any i mig que l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el pla municipal contra la islamofòbia amb l'objectiu de millorar la cohesió social i lluitar contra els prejudicis sobre l'islam i les persones musulmanes. El govern d'Ada Colau, que ha fet balanç aquest dimecres de la mesura, ha assegurat que les més de 20 accions incloses en el pla han permès minimitzar el risc que es produeixin discursos d'odi després dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17-A.

De les 22 accions que el consistori ha aplicat per normalitzar la diversitat cultural i religiosa a la ciutat, l'Ajuntament ha destacat la creació d'un observatori de delictes i discursos d'odi, així com l'acompanyament a les dones musulmanes en la denúncia de situacions discriminatòries. També ha subratllat algunes eines útils per visibilitzar la problemàtica, com una iniciativa de BCN Antirumors per frenar els missatges islamofòbics a les xarxes socials i la inclusió de la islamofòbia com a forma de discriminació.

Altres mesures previstes en el pla de Barcelona impliquen l'actuació de la Guàrdia Urbana, que té una nova instrucció sobre la discriminació i un protocol de mediació comunitària en l'obertura de centres de culte a la ciutat. També s'ha reforçat la línia de treball sobre la islamofòbia a l'Oficina per la No Discriminació Racial, s'han format mestres en discriminació i racisme, a més de commemorar el Dia de l'Eliminació de la Discriminació Racial als col·legis (el 21 de març). En el marc del pla municipal s'ha format el personal del consistori, per la qual cosa s'han fet 55 sessions de formació sobre discriminació religiosa i diversitat cultural a gairebé 1.500 persones.