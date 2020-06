Controls d'aforament a les platges de Barcelona per permetre-hi el bany a la fase dos

Barcelona es prepara per poder començar la temporada de bany a les platges quan la ciutat entri a la fase dos de desconfinament, previsiblement aquest dilluns. I ho fa amb noves mesures de control de l'aforament per evitar aglomeracions i garantir que es mantenen les distàncies de seguretat ara que sí que estarà autoritzat estirar-se a la sorra prendre el sol. Així, s'implantarà un sistema de videosensors per fer un seguiment dels nivells d'ocupació i s'establirà, també, un perímetre amb punts d'accés a les platges més transitades, les de Ciutat Vella, per poder-les tancar si estan massa plenes. La informació de l'ocupació es donarà en temps real a través de la web municipal de platges perquè tothom pugui consultar, abans de sortir de casa, on tindrà lloc i on no. Funcionarà com un semàfor, però amb quatre colors: el verd i el groc permetran l'accés sense restriccions, amb el taronja –que indica una ocupació d'entre el 60% i el 80%– es recomanarà anar a altres platges i si l'afluència supera el 80% es col·locarà el semàfor vermell per desincentivar qui encara sigui a casa. La idea, segons el govern de Colau, és anar fomentant un canvi d'hàbits per evitar que tothom vulgui anar a les mateixes platges i a la mateixa hora.

651x271

El regidor d’Emergència Climàtica de l'Ajuntament, Eloi Badia, ha explicat que la capacitat de les platges en el postcovid serà de 25.000 o 38.000 persones, en funció de si la gent hi va de manera individual o en grup. "Haurem de garantir tots els protocols sanitaris", ha apuntat Badia, que ha assegurat que l'any passat a les platges ja hi havia xifres similars de persones –unes 40.000, al juliol–, però que ara caldrà distribuir-les de manera més uniforme en espais i hores i que la percepció serà que hi ha menys gent. Per aconseguir-ho es farà un control amb videosensors per veure les ocupacions que queden lliures o si ja s'ha arribat al màxim, i també es faran servir les càmeres de la Torre Mapfre. Això permetrà tenir una imatge de les platges cada cinc minuts.

A més, es delimitaran perímetres amb elements naturalitzats –com pals de fusta i cordes– a les platges més concorregudes (Sant Sebastià, Sant Miquel, Barceloneta i Somorrostro), i hi haurà 15 punts d'accés. Si s'arriba al màxim d'afluència en una platja es tancarà, i hi haurà informadors desplegats per ajudar en el control. L'Ajuntament defensa que la gent s'haurà d'acostumar a canviar horaris per evitar les màximes afluències i demana corresponsabilitat a la ciutadania per evitar el sistema de quadrícules. "El que haurem de fer és tirar-nos enrere, no podrem ocupar tots la primera línia de mar", ha dit Badia, que ha apuntat que els pics d'afluència s'esperen més de cara al mes de juliol, quan s'estudiarà fer extensiu el sistema de perímetres al conjunt de platges.

La informació dels aforaments es donarà també de manera online, perquè tothom pugui planificar la sortida des de casa i anar directament a les que estan més buides, les dels semàfors en verd o en groc. Les persones grans tindran accés preferencial a les platges més ocupades per evitar que s'hagin de desplaçar. A banda dels agents desplegats de la Guàrdai Urbana, hi haurà entre 13 i 22 informadors, que explicaran sobre el terreny quines són les platges on hi ha lloc lliure. El cost del dispositiu per fer el control dels aforaments és de 700.000 euros.

Esport sense límit horari

D'altra banda, de cara a l'inici de la fase dos s'activarà el servei de socorristes i les dutxes i els rentapeus quedaran fora dels perímetres i seran d'ús individual. També hi haurà lavabos públics a cada platja. En fase dos, però, encara no hi haurà servei de bany assistit ni estaran oberts els espigons. Les àrees d'esport individual i les de joc infantil continuaran tancades tot i que sí que hi haurà tres zones per a la pràctica lliure de l'esport a les platges de la Nova Icària, Bogatell i la Mar Bella en horari de 10 a 18 hores. Durant la resta del dia es pot fer esport lliurement a la platja de forma individual i també el col·lectiu si no implica contacte . Es permetrà, per exemple, jugar a voleibol. La pesca recreativa també tindrà un horari marcat: de sis de la tarda a onze del matí al Bogatell.