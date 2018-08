Barcelona sanciona prop de 2.800 'segways' i bicitaxis a Ciutat Vella per haver infringit la normativa

L'Ajuntament de Barcelona ha sancionat prop de 2.800 vehicles de mobilitat personal, com ara 'segways', patinets elèctrics i bicitaxis, des de gener fins a juliol d'aquest any a Ciutat Vella per infraccions de la normativa. En el mateix període de l'any passat el consistori va rebre 1.343 denúncies, segons ha apuntat aquest dimarts l'alcaldessa accidental i regidora del districte, Gala Pin. Segons ha explicat, aquest és l'any amb menys circulació d'aquest tipus de vehicles comptabilitzada, que no comprèn els anomenats 'furtius', és a dir, els irregulars. "Ha disminuït el pas de vehicles de mobilitat personal però no podem ser entusiastes i negar la realitat i dir que no hi ha inconvenients", ha reconegut. En aquest sentit, la regidora ha especificat que les infraccions principals són la circulació d'aquests vehicles fora de les rutes establertes i també els establiments que disposen de dispositius no homologats entre la seva oferta.

Durant el mes de juny es van dur a terme deu inspeccions a locals de lloguer de VMP, que han comportat 98 immobilitzacions i vuit ingressos a dipòsit. La gran majoria d'immobilitzacions s'han realitzat a bicitaxis que, juntament amb 'segways' i patinets elèctrics, són els vehicles de mobilitat personal (VMP) que han rebut més multes. I és que l'ordenança preveu multes de fins a 100 euros en les infraccions de caràcter lleu, de fins a 200 en les de caràcter greu i de fins a 500 en les de caràcter molt greu.

Pel que fa a les sancions econòmiques, quan el mal ús es deu a la circulació per rutes no autoritzades es multa el conductor, i quan es deu a l'estat del vehicle que, per exemple, per exemple, incorpora un motor de més potència de la permesa, es sanciona l'establiment que l'ha llogat.

Vigilància intensiva a Ciutat Vella

Ciutat Vella porta a terme una vigilància específica durant els mesos d'estiu, el període de més ús d'aquest tipus de vehicles. D'aquesta manera, a banda del personal de vigilància de la Guàrdia Urbana, s'han destinat al districte sis patrulles al front litoral i vuit agents cívics a la zona de la Barceloneta. A més, Pin ha defensat la normativa argumentant que "l'espai públic està molt saturat", i ha apuntat que l'objectiu de les restriccions és alleugerir la sobreocupació produïda per un mal ús d'aquests vehicles.

La restricció de la circulació es va engegar per decret l'estiu del 2016, amb una primera regulació que restringia la circulació pel front marítim de 'segways' i VMP que no tinguessin ús personal. L'any següent es va ampliar la regulació a tot el districte. Aquest 2018 la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles aprovada al ple s'aplica a tota la ciutat des de l'1 de juliol i faculta els districtes on proliferen bicicletes, 'segways' i bicitaxis a executar restriccions específiques.

Per aquest motiu, la regidora ha declarat que els VMP i cicles de més de dues rodes que realitzin una activitat d'explotació econòmica hauran d'estar identificats i, si cal, inscrits al registre que correspongui.