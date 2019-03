Barcelona celebrarà dissabte una manifestació contra el racisme de Vox

La plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Catalunya ha convocat per aquest dissabte a Barcelona una manifestació contra "el creixement del feixisme i de l'extrema dreta" i, especialment, contra Vox, a qui veuen com l'actual exponent del racisme i la xenofòbia a Espanya.

L'associació, formada per centenars de col·lectius que tenen l'objectiu de combatre el feixisme al territori català, ha argumentat que han volgut situar el partit de Santiago Abascal al centre de la protesta perquè "a Espanya, l'extrema dreta ja no és abstracta: té noms i cognoms, i es diu Vox".

Un objectiu clar

En la roda de premsa en què aquest dilluns s'ha presentat l'acte de dissabte, David Karvala, portaveu de la plataforma, ha animat a participar-hi a tota la població perquè es necessita "una resposta urgent i unitària", i ha explicat que es tracta d'una protesta mundial –en marc del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial, que es commemora el dijous 21 de març– que també se celebrarà en moltes altres ciutats del món.

"L'extrema dreta és un perill creixent a tot Europa i a tot el món. Té cada vegada més presència a les institucions [...]", recalca l'entitat en el full de convocatòria de la manifestació, difós durant la compareixença davant els mitjans. "I l'estat espanyol no és immune al problema. D'una banda, creix la violència feixista; de l'altra, el partit d'extrema dreta Vox, que va aconseguir reunir 13.000 persones en el seu acte a Vistalegre i que té possibilitats d'aconseguir representació institucional", continua.

Karvala, però, ha advertit que la manifestació no és només contra Vox. "Assenyalem Vox, però això no significa que sigui l'únic problema. A Pablo Casado no sé què li passa... però considerem que si aturem Vox els altres partits entendran que el racisme i el feixisme no són el camí. Cal eliminar Vox perquè els altres grups no tinguin temptacions".

Karvala ha vinculat l'auge de Vox, a qui ha atribuït un efecte "verinós", a un increment d'agressions racistes, homòfobes i masclistes: "El pinxo feixista del poble abans era un boig aïllat i ara té un partit amb el 10% del vot, i això li dona arguments per cometre agressions".

Així, ha fet una crida a assenyalar els integrants de Vox per acabar amb el seu èxit, com defensa que va passar amb Plataforma per Catalunya (PxC): "Les municipals del 2015 els van eliminar de tots els ajuntaments on tenien grups forts. Van passar de 67 a 8 regidors".

Suport polític

La marxa, que està prevista per a les 17.00 hores d'aquest dissabte als Jardinets de Gràcia, discorrerà sota el lema "Stop Vox" pel passeig de Gràcia de la capital catalana fins a la confluència amb la Gran Via, on es faran els parlaments i hi haurà una actuació musical.

Han acudit a la presentació, entre d'altres, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; els diputats d'ERC al Congrés Joan Tardà i al Parlament Najat Driouech, i la regidora de la CUP a Barcelona Eulàlia Reguant, a més de representants de diverses entitats.

Entre les organitzacions adherides, que fins aquest dilluns són 195, "de tot tipus des de les grans fins a les més locals i de base", hi figuren ERC, la CUP, BComú, CCOO de Catalunya, la CGT de Catalunya, Òmnium Cultural, l'ANC, ICV i EUiA.