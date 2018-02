Barcelona crearà grans espais per jugar al carrer

Ja fa temps que l'escola s'està repensant i l'Ajuntament de Barcelona creu que les àrees infantils de la ciutat han de seguir un procés similar. Que Barcelona ha ser ser més "jugable" en general. També fora del que son pròpiament els parcs -"Que tota la ciutat sigui amable amb els nens", per dir-ho en paraules de l'alcaldessa -i que les noves estructures pensades per als infants siguin singulars i convidin al joc creatiu i en grup. De fet, una de les idees que l'equip d'Ada Colau ha inclòs en la seva proposta per renovar l'ordenança de convivència és deixar de sancionar per jugar a pilota a l'espai públic. L'alcaldessa ha presentat aquest dilluns la nova estratègia municipal sobre el joc, que preveu una inversió de 20,1 milions d'euros entre els anys 2015 i 2019 per crear i renovar àrees de joc i que té com a gran element innovador projectar una vintena d'espais lúdics que no queden tancats com les tradicionals àrees infantils i que incorporen grans elements de joc. Barcelona s'ha inspirat en ciutats com Berlín, que té propostes al carrer com un gran lleó de fusta amb un tobogan a la boca o un lloro gegant on enfilar-se, per proposar estructures singulars per a la canalla. Destaquen, sobretot, els que es faran al parc de la Pegasso (Sant Andreu) i al parc Central de Nou Barris.

Aquests dos espais actualment tenen dissenys estandaritzats i el que es vol és convertir-los en referents del nou model de joc de la ciutat. Es transformaran conjuntament amb grups d’infants dels barris i amb la col·laboració d’una escola i d’un esplai propers i, per tant, encara no està decidit quin elements incorporaran. Cinc zones més estaran dotades d’elements singulars: la plaça del Sol, la plaça Joanic, els jardins de la Indústria, els jardins de Celestina Vigneaux i la Meridiana en el tram entre Glòries i Aragó, que és el primer que es reforma. Està per concretar què es farà en els altres 13 espais que s'inclouen en el pla, però, segons el mapa que ha presentat l'Ajuntament, el districte que més zones lúdiques tindrà és Nou Barris amb cinc, seguit de Sant Andreu i Sant Martí amb tres cadascun. No se'n preveuen, en canvi, a Sarrià no a les Corts.

540x306 Un lloro de fusta és un dels exemples que ha estudiat l'Ajuntament de Barcelona Un lloro de fusta és un dels exemples que ha estudiat l'Ajuntament de Barcelona

El govern municipal invertirà poc més de 20 milions d'euros a crear 89 noves àrees de joc i espais lúdics i renovar-ne 150, de les quals 39 ja es faran amb nous criteris. L’any que ve, el consistori haurà de tenir ja redactat el pla de joc a l'espai públic 2020-30, que ha de consolidar els canvis que ara s'engeguen. Els nous criteris que s'estableixen per construir qualsevol nova àrea infantil a Barcelona inclouen, per exemple, que els espais siguin inclusius per edat, gènere, cultura i discapacitat. O que ofereixin propostes de joc creatiu i de joc compartit i col·laboratiu i que facilitin el contacte amb la natura. En el que va de mandat, el govern de Colau ha fet el primer pas per a aquesta nova estratègia: obrir el debat ciutadà sobre reptes i necessitats de millora a l'espai públic i ja s’han incorporat 59 àrees noves. Hi ha deu intervencions d’espai públic que es troben en procés de licitació i construcció, com la de l’interior d’illa de l’antic cinema Urgell o les casernes de Sant Andreu, que inclouran àrees de joc dissenyades amb les prescripcions tècniques vigents. En total, doncs, se n’hauran fet 69.

De les 150 àrees que es preveu renovar durant el mandat, ja s’ha actuat sobre 111 i 39 més es renovaran aquest any. Aquestes son les que ja incorporaran els nous criteris lúdics i d’accessibilitat. S’intentarà, per exemple, mantenir sempre que sigui possible elements naturals com la sorra i es prioritzaran les estructures de fusta i les que fomentin el joc compartit.

Colau ha recordat que els nens ja van demanar millores als parcs aprofitant l'altaveu del pregó infantil de Santa Eulàlia i ha remarcat que treballen per reconèixer el joc com un "element principal" de la ciutat i ha citat el director fundador de l'ARA, Carles Capdevila, que defensava que que les ciutats han de ser amables amb els nens i no veure'ls com un problema. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha remarcat, en aquest sentit, que la ciutat tenia 813 àrees infantils i acabarà el mandat amb 912.