Barcelona destina 7,4 milions a salvar de l'enderroc les casetes del carrer Encarnació

L'Ajuntament de Barcelona ja ha concretat el seu pla per evitar l'enderroc de dues casetes històriques del carrer Encarnació, a Gràcia, que havien d'anar a terra per donar lloc a una nova promoció d'habitatge –hauria sigut així sense la ràpida reacció dels veïns–. La comissió de govern va aprovar ahir el pla per destinar sis milions d'euros a l'expropiació de les parcel·les que inclouen, al jardí, una alzina bicentenària que s'ha catalogat perquè formi part del llistat d'Arbres d'Interès Local. A banda d'aquesta inversió, que s'encamina a construir una escola bressol en aquest àmbit i a poder-hi afegir habitatge dotacional, el consistori també haurà d'indemnitzar els propietaris de les casetes, Encarnación Invest SL, i aquest acord encareix l'operació en 1,4 milions d'euros: 404.077,077 euros per dany emergent i 1.004.322,09 euros per lucre cessant. Amb aquesta clàusula es pretén, segons l'Ajuntament, limitar l'import d'aquesta responsabilitat patrimonial i evitar litigis respecte a la mateixa.

El projecte de pressupost municipal contemplava fins a 8,8 milions per fer possible l'expropiació, un aspecte que ERC, principal negociador dels comptes, va criticar en considerar que la iniciativa acaparava un gruix massa gran del pressupost total assignat als districtes (11,9 milions).

Frenen l'enderroc de dues cases centenàries a Gràcia

Va ser gràcies a la catalogació de l'alzina –on els veïns es van enfilar en l'inici de la mobilització antienderroc– que el govern municipal va poder aturar de manera cautelar les obres previstes per aixecar en aquest carrer de Gràcia un bloc de 28 habitatges. Ara, l'acord al qual s'ha donat llum verda preveu que la propietat retiri el contenciós administratiu que va interposar contra el procés de catalogació i que faciliti la tramitació de la modificació puntual del Pla General que permet que les finques es destinin a equipament.

L'Ajuntament troba l'escletxa legal per salvar les casetes del carrer Encarnació

La polèmica al carrer Encarnació va esclatar a finals del 2018, quan van començar els treballs per buidar els casalots i començar l'enderroc. Això va posar el veïnat en alerta. I també el consistori en veure que l'espai no estava catalogat i que la propietat disposava de la llicència per dur a terme la transformació. L' escletxa legal per salvar les casetes va ser la catalogació de l'alzina.