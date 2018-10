Barcelona estudia tenir una plaça o un carrer dedicat a l'1 d'Octubre

"No ho desestimem en absolut". És la resposta que ha donat el comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes,a la proposta del PDECat de dedicar una plaça o un carrer de la ciutat a l'1 d'Octubre. El govern municipal, assegura, està estudiant la manera de reflectir la memòria del referèndum en el nomenclàtor de Barcelona, però encara no té una decisió tancada ni té intenció de prendre-la a curt termini. "Volem recollir el màxim nombre de sensibilitats", ha defensat el comissionat, que ha acceptat, en la comissió de Presidència d'aquest dimarts, el prec presentat pel PDECat però no la part que apressava a tenir la decisió presa durant aquest mandat.

El regidor del PDECat Jaume Ciurana, que és qui ha defensat la proposta, ha lamentat que Barcelona en Comú hagi votat a favor de la iniciativa al districte de Sants, però, que, en canvi, no ho hagi fet al districte de Gràcia amb l'argument que han de passar cinc anys abans de poder incloure els fets en el nomenclàtor, i ha demanat concrecions a Barcelona en Comú.

El primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello, ja va assegurar, a principis de mes, que el govern de Colau està "obert" a estudiar que a la ciutat hi acabi havent una plaça que porti el nom de l'1-O. La iniciativa no ha obtingut avui més concreció a la comissió. Continua sobre la taula del govern municipal.