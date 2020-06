La Barcelona dels 5,5 milions es proposa repensar el futur en clau regional

Pensar en les necessitats d'habitatge públic, en la mobilitat sostenible i en les apostes culturals o d'infraestructures en clau regional. I posar-se d'acord entre més d'un centenar de municipis sobre quins projectes cal impulsar. Aquest és el repte que es proposa el nou pla estratègic metropolità de Barcelona, el full de ruta que ha de definir què vol ser la gran ciutat de Barcelona però també el territori que té al voltant la dècada vinent. Des del 2003 els plans metropolitans de Barcelona es van deixar de pensar en clau municipal (com el que va permetre el gran salt a la Barcelona Olímpica del 92), però fins ara les grans estratègies s'havien definit en clau de les ciutats del cinturó metropolità més a prop de Barcelona. Ara es vol fer un salt qualitatiu per abordar el futur de les set comarques en conjunt: des del Maresme a l'Alt Penedes i inclosos els dos Vallès, un territori de més de 3.000 quilòmetres quadrats amb 5,5 milions d'habitants.

De moment, el pla tot just comença a arrencar aquest dilluns. S'han definit els grans pilars a abordar i les comissions a nivell institucional per fer-ho, però falta dibuixar els objectius concrets a assolir durant els pròxims deu anys, una llista que el regidor de Presidència de Barcelona, Jordi Martí, espera que estigui enllestida de cara a finals de l'any vinent o el principi del 2022. Un dels reptes que caldrà afrontar serà també a nivell de governança. Aquest és el primer pla estratègic metropolità que es configura pensant en una àrea territorial tan gran i que no té un ens específic de govern com fins ara podien ser els mateixos ajuntaments –en el cas dels plans locals– o l'àrea metropolitana de Barcelona. Potser per això el document de partida porta per títol Compromís Metropolità 2030.

A falta que les comissions sectorials comencin a treballar, hi ha diferents línies estratègiques de futur a definir: com fer créixer la regió metropolitana al mateix ritme, eliminant la segregació territorial i les desigualtats entre municipis, sobretot en matèria d'accés a l'habitatge i infraestructures; quin ha de ser el model econòmic industrial i turístic d'una regió que Martí assegura que es tracta del "motor econòmic del sud d'Europa", al nivell de la conca alemanya del Ruhr, al voltant de Berlín; com aconseguir una mobilitat sostenible i la transició energètica del conjunt del territori, i, finalment, el repte de pensar en una cultura o en potenciar la recerca de manera "policèntrica" i que l'únic espai de coneixement no sigui la gran ciutat.

Tot i així, hi ha diferents reptes que sembla que tinguin cabuda en el nou full de ruta, com ara la connexió ferroviària entre el Vallès Occidental i l'Oriental, la recuperació d'àmbits com el de les Tres Xemeneies, a la desembocadura del Besòs, Quatre Camins, o els eixos de la B-30 i la C-17.