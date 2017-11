Barcelona il·luminarà de groc fonts i edificis públics per demanar la llibertat dels presos polítics

Barcelona no suspendrà l'encesa de llums de Nadal en senyal de protesta pel fet que encara hi hagi mig Govern a la presó i que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart continuïn, també, entre reixes, però la ciutat sí que vol deixar clar el seu malestar per l'existència de presos polítics. Per això, la comissió de Presidència ha decidit avui il·luminar, de groc, les fonts i les façanes dels edificis públics durant la campanya de Nadal. La proposta l'ha presentat el grup Demòcrata i ha rebut el suport de Barcelona en Comú, ERC i el regidor de Demòcrates. La CUP s'ha abstingut perquè, tot i que comparteix el fons de la protesta, no creu que s'hagi de fer per mitjà de l'enllumenat nadalenc. Cs, PP i PSC han votat en contra de la iniciativa.

El text aprovat demana que es portin a terme accions en els equipaments i espais municipals que visualitzin la protesta ciutadana contra els empresonaments de líders socials i polítics catalans. En nom del PDECat, el regidor Jaume Ciurana, que és qui ha presentat la proposició, ha defensat que aquesta fórmula permet no perjudicar el sector del comerç perquè no condiciona l'encesa de llums i, al mateix temps, recull el sentiment que no estem vivint moments normals.

ERC s'ha sumat a la iniciativa per "no normalitzar la injustícia" que, assegura, es viu a Catalunya amb els empresonaments i Barcelona en Comú ha apuntat que és una qüestió que compta amb un "ampli suport" social. El PP, al seu torn, ha tornat a negar l'existència de presos polítics i Cs ha acusat els grups sobiranistes de voler posar la ciutat als servei dels seus interessos partidistes.

El PSC ha defensat que demanar l'alliberament dels Jordis i els membres del Govern no és una qüestió que compti amb un suport social prou ampli com per tirar endavant aquest tipus d'accions que, ha remarcat, només es fan en casos amb molt suport com la lluita contra una malaltia.