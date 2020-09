Barcelona mantindrà oberts els pavellons habilitats per a sensesostre a la Fira

L'Ajuntament de Barcelona no tancarà els dos pavellons del recinte de la Fira que, en plena emergència sanitària, va decidir destinar a persones vulnerables perquè poguessin fer el confinament en bones condicions. Tot i que la ciutat havia marcat inicialment el mes de setembre com a data límit per tancar aquests espais, la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, ha detallat avui que ara per ara es mantindran oberts i sense cap previsió de tancament. Els pavellons allotgen actualment entre 250 i 300 persones i els canvis es decidiran, segons Fuertes, segons com evolucioni la pandèmia i la situació social de les persones que s'hi allotgen.

De fet, al juliol, quan hi va haver rebrots importants a Barcelona, ja es va decidir fer marxa enrere en el canvi d'horari d'aquests equipaments i que tornessin a obrir les 24 hores i no només a la nit. "Ens adaptem al que ens porta la pandèmia", ha remarcat la comissionada.

El 40% de les persones que s'hi han allotjat no vivien al carrer abans de la crisi del covid-19, sinó que estaven en una situació de precarietat habitacional i la pandèmia els va acabar de trasbalsar la vida. És el que es desprèn de les 589 entrevistes que ha fet l'Ajuntament, que també evidencien que el 74,4% no havien estat vinculats a un centre de serveis socials o a altres serveis d’atenció municipal abans i que el 78% no tenien cap ingrés quan van entrar als pavellons.

"Dormir al carrer durant el confinament fa molta por"

Des del decret de l'estat d’alarma fins a l'agost, els sis dispositius d'allotjament d'emergència de la ciutat –entre els quals hi ha els pavellons de la Fira– han servit per atendre 1.324 persones. Després de l'experiència, la ciutat vol consolidar espais com el dispositiu específic per a dones, el d’atenció a persones amb addiccions i el de joves.

Entre els mesos de març i agost s'han detectat 31 casos positius de covid-19 entre les persones que s'hi estaven.