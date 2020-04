Barcelona multiplica per quatre les incineracions i enterraments durant la crisi del covid-19 i arriba a 200 per dia

La ciutat de Barcelona, que fins abans de la crisi del covid-19 registrava uns 40 o 50 enterraments i incineracions per dia, ha multiplicat "per quatre o cinc" aquest servei, fins a arribar a una mitjana diària de 200, segons ha explicat en roda de premsa el regidor d'Emergència Climàtica i també president de l'empresa municipal Cementiris de Barcelona. No totes les morts, ha aclarit Badia, es produeixen a la ciutat, ja que els cementiris també acullen serveis de l'àrea metropolitana i altres municipis a petició de les famílies.

A partir d'avui, després del decret de regulació aprovat per la Generalitat per limitar els preus a partir de les orientacions de cada municipi, a Barcelona el cost màxim per oferir els serveis essencials (els funerals i vetlles estan prohibits des de l'estat d'alarma) serà de 2.500 euros, segons ha explicat Badia, que, tanmateix, ha recordat que les empreses poden oferir els complements que creguin convenients i que les persones sense recursos tenen el servei gratuït.

Per solucionar aquest tap a les incineracions, responsable de l'obertura d'un nou magatzem de fèretres al pàrquing del cementiri de Collserola, Badia ha expressat que a partir de dimecres l'Ajuntament, si l'espera s'estira, podria començar a derivar les cremacions a enterraments, oferint la incineració gratuïta un cop acabi l'estat d'alarma. "No podem arribar al mes d'espera per incinerar", ha dit.

A partir de dimecres també es podrien començar a restringir els acompanyaments mínims permesos a enterraments, una restricció ja aplicada a les cremacions. El decret d'alarma va prohibir funerals i vetlles, però permet uns comiats de tres persones en el moment d'incineració o inhumació.