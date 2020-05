Barcelona permetrà que les terrasses de bar guanyin espai sobre la calçada

El govern de Barcelona ha començat a donar resposta a les demandes dels restauradors i dels grups de l'oposició i ha anunciat que les terrasses podran ocupar més espai públic per no haver de renunciar a taules quan es compleixi el règim de distàncies. Això sí, l'espai es guanyarà sempre que es pugui sobre calçades, sigui en carrils d'aparcament o de circulació, per no perjudicar els vianants. A més, els restauradors tindran una rebaixa del 75% de la taxa de terrasses com a mínim fins a finals d'any, una mesura que tindrà un cost per a les arques municipals d'uns set milions d'euros –durant l'estat d'alarma, la taxa no es paga–. Les dues proposes, que també van acompanyades d'un pla per fomentar les mostres de comerç al carrer, es plantejaran via decret d'alcaldia i es negociaran amb el sector i amb els partits de l'Ajuntament abans de passar pel ple. La idea, com han explicat els tinents d'alcalde Jaume Collboni i Janet Sanz, és facilitar la decisió que molts restauradors estan prenent ara sobre si obrir o no els seus negocis quan comenci la fase 1 del desconfinament.

"És un moment clau per garantir la vida de barri", ha assegurat Sanz, que ha remarcat que han escoltat les reiterades demandes dels grups de l'oposició i que creuen que la mesura permet que "tothom" hi guanyi. Caldrà, ha dit, que espai públic destinat a altres usos, com la circulació de cotxes, es destini a compensar el que guanyaran les terrasses. El govern municipal no descarta encara que la ciutat pugui entrar dilluns a la fase 1 de desconfinament, tot i que deixen clar que la decisió la prendran les autoritats sanitàries. "Treballem amb la previsió que sigui dilluns", ha resumit Collboni, que ha remarcat que el govern municipal preferiria que obrissin el màxim nombre de terrasses.

L'autorització d'ocupar més espai es tramitaria de manera ràpida i seria vàlida fins a finals d'any, quan es podria optar per prorrogar la mesura. Tot i que l'objectiu és que les terrasses creixin sobre la calçada, el govern admet que això no serà possible en places i cascs antics i assegura que analitzarà la situació "cas per cas". La solució, defensen, permet ajudar el 60% de locals que ja tenen terrassa i fer que els que no en tenen, el 40% del total, puguin decidir afegir-ne per intentar fer front a la crisi.

ERC ja havia anunciat, poc abans de la roda de premsa, que el govern municipal havia vist amb bons ulls la seva proposta de reduir entre un 70% i un 75% la taxa de terrasses i flexibilitzar els criteris d'ocupació de l'espai públic i també el grup de Junts per Catalunya havia celebrat la "rectificació" per una baixada general de la taxa que, fins ara, l'equip de govern havia rebutjat. Fa die s que representants de les àrees econòmiques mantenen contactes amb el Gremi de Restauració per preparar el pas a la fase 1 del desconfinament: els restauradors demanaven una bonificació del 75% de les taxes i no només un ajornament fins a l'octubre de l'impost de la terrassa, com havia anunciat el govern municipal, i poder sumar més taules i cadires a les seves terrasses ocupant més espai de la via pública.

En els dos plens que la ciutat ha celebrat des de la declaració de l'estat alarma, un d'extraordinari i un d'ordinari, els grups han coincidit en demanar mesures per afavorir sectors com el de la restauració i el comerç però, d'entrada, els de Colau rebutjaven l'exempció de taxes per no afeblir la capacitat econòmica del consistori i poder dirigir les ajudes.