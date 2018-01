Barcelona prepara mesures per estalviar aigua davant la sequera

Catalunya està en prealerta per la sequera, que ha fet baixar el nivell dels pantans a un 47%. Davant la possibilitat que el panorama empitjori les properes setmanes, Barcelona ja es prepara per desplegar les primeres mesures d'estalvi d'aigua que, en un primer moment, afectaran exclusivament els serveis i activitats municipals o de particulars, però no l'abastament domiciliari.

Si la situació es torna més crítica i no plou durant la primavera, la pressió de l'aigua de les aixetes podria reduir-se, però l'Ajuntament garanteix que no es contemplen talls en el servei bàsic i domèstic. La situació per afrontar aquest episodi és més robusta que la de l'últim episodi de sequera el 2007 gràcies a la dessalinitzadora i el projecte de regeneració d'aigües residuals que l'Àrea Metropolitana de Barcelona començarà a assajar aviat, segons ha explicat el regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia.

El conjunt de mesures en què treballa el consistori aconseguiria un estalvi de fins al 97% en el consum municipal, ha explicat Badia. De fet, el consum municipal representa el 7% de tota l'aigua que s'utilitza a la ciutat, mentre que el 66% correspon al consum domèstic i la resta al comercial i d'ús industrial.

El tracta d'un pla progressiu que es posarà en marxa aviat, sense esperar que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) declari l'estat d'alerta. El primer pas consistirà a limitar el buidatge i neteja anual que es fa a les fonts ornamentals de la ciutat. La idea de l'Ajuntament és saltar-se aquest manteniment de moment i, augmentar un 10% la neteja de l'aigua en superfície per garantir que estigui en bon estat tot i no poder netejar-ne el fons com cada any.

A mesura que la sequera perduri, i el Govern dicti la fase d'alerta per sequera a Catalunya, el pla municipal anirà a més i pot limitar també el reg de jardins públics i privats (excepte aquells més emblemàtics de la ciutat), prohibir l'ús d'aigua potable en fonts ornamentals o bé limitar les accions de neteja amb mànegues o la neteja urbana. En tot aquest procés, ha explicat l'Ajuntament, s'optarà per anar reduint sempre que es pugui el percentatge d'aigua potable i substituir-la per aigua freàtica (del subsòl).

Un consum responsable

Badia ha destacat que el consum d'aigua a Barcelona ja és a hores d'ara molt racional. Ha subratllat que l'Ajuntament estalvia un 11% respecte a les xifres de l'anterior episodi de sequera, el 2011. Pel que fa al consum global a la ciutat, actualment és de 107 litres per habitant i dia pels usos domèstics, per sota dels 162 litres per habitant i dia de fa deu anys.