Barcelona prepara la reforma dels mercats d’Horta i de Montserrat

La inauguració, ara fa cinc mesos, del nou mercat de Sant Antoni és el paradigma de les reformes integrals d'aquest tipus d'equipaments que el consistori fa anys que té en marxa. Dels 43 mercats municipals ja n'hi ha 28 d'actualitzats, quatre estan en procés de reforma i en dos, el d'Horta i el de Montserrat, a Nou Barris, el consistori ja ha començat els contactes amb els paradistes per pactar la gran transformació. Les obres que s'han fet al llarg d'aquest mandat a Sant Antoni expliquen, en bona mesura, el boom d'inversió que han viscut els mercats durant aquest mandat, quan s'assolirà una xifra rècord de més de 127 milions d'euros, 17 més que en el mandat anterior. El que no s'ha pogut fer és frenar la progressiva decadència del mercat de Núria, al barri de Ciutat Meridiana, que, després de veure abaixar moltes persianes, va acabar tancant a principis d'any. Ara el consistori vol que aquest espai no perdi la seva funció d'aprovisionament alimentari per al barri i treballa, segons ha detallat avui el regidor de Mercats, Agustí Colom, per l'entesa amb algun comerç de la zona perquè pugui funcionar com a supermercat o establiment d'ultramarins i allotjar també espais per a les entitats del barri.

Pel que fa a les grans transformacions que han de començar els pròxims mesos, l'Institut de Mercats ja ha arribat a una entesa amb la junta del mercat de Montserrat per construir el nou equipament en un solar adjacent, cosa que farà que no sigui necessari aixecar, com s'ha fet en la majoria de casos, una carpa provisional perquè el mercat pugui mantenir la seva activitat. La previsió és que les pròximes setmanes els paradistes –que hauran d'assumir el cost de les botigues– ratifiquin la voluntat de fer la transformació i que el projecte es pugui redactar durant els primers mesos de l'any que ve. El nou mercat tindrà, seguint la tònica dels que ja s'han anat reformat, un supermercat, un aparcament i una zona subterrània de càrrega i descàrrega. El futur edifici estarà situat al solar que hi ha al carrer d'Aiguablava amb Via Favència. L'ús que es donarà a l'espai que ara ocupa el mercat es decidirà per mitjà d'un procés participatiu.

Quant al mercat d'Horta, Colom ha anunciat que ja hi ha entesa per començar els estudis previs de com es pot fer la reforma, que en aquest cas afecta un edifici protegit. El regidor ha detallat que en tots dos casos s'ha detectat que les instal·lacions havien quedat obsoletes per a les noves demandes i que s'hi començaven a acumular parades tancades. "La voluntat és anar remodelant-los tots", ha emfatitzat, tot i deixar clar que sempre cal un pacte amb els paradistes, que també han d'assumir la part de rehabilitació dels seus establiments i afrontar el difícil període d'obres.

Mercat amb hort urbà

En el que queda d'any i el següent, la previsió és destinar 46,5 milions a rehabilitacions de mercats. Destaca, per exemple, la reforma del de la Vall d'Hebron - Teixonera, que obrirà portes abans de Nadal després d'un any i mig d'obres. Aquest mercat serà el primer a incorporar, a la coberta, un hort urbà d'uns 1.400 metres quadrats. La innovació d'ús que ha d'aportar el de Sant Antoni és, en canvi, un gimnàs que encara no ha entrat en funcionament, tot i que ja fa mesos que la part alimentària i la dels encants estan en marxa. Paral·lelament, avancen també les obres per desmantellar les dues carpes que es van aixecar a la ronda i que han d'haver passat a la història abans de Nadal per complir el compromís assolit amb els veïns i els comerciants de la zona.

També avancen les obres al mercat del Bon Pastor, que es preveu que s'inauguri a la primavera i que comporta una inversió de 12 milions. A Sant Andreu el mes passat van començar els treballs per enderrocar el mercat antic i les obres de rehabilitació han d'arrencar a l'estiu. El nou edifici tindrà una estructura transparent, que facilitarà la connexió amb l'exterior. A Gràcia s'ha decidit que les obres per enderrocar el mercat de l'Abaceria, que ja funciona en una instal·lació provisional al passeig de Sant Joan, comencin després de Nadal. Els treballs del que és pròpiament el nou edifici començaran el 2020, i s'ha decidit que el recinte no aculli, com es preveia inicialment, el Centre de Distribució Urbana. Això dona resposta a una reivindicació dels veïns, que consideraven que el cor de la Vila de Gràcia no era l'espai més adequat per a aquesta instal·lació i que se'n podien buscar d'alternatius. El consistori ja ho està fent, però de moment no anuncia on s'ubicarà finalment aquest centre.

A banda de les rehabilitacions integrals, també s'estan fent millores puntuals en mercats com el de la Boqueria, on l'any passat es va enderrocar una illa de parades per esponjar l'espai, i durant l'any que ve s'hi farà un nou espai per a la divulgació de la gastronomia i els productes locals de temporada.