Barcelona renovarà els patis de deu escoles per fer-los més verds i diversificar els espais de joc

Patis enjardinats, educatius i oberts al barri és la proposta de l'Ajuntament de Barcelona per renovar l'espai de joc a les escoles i ampliar l'equipament comunitari. El projecte es durà a terme al llarg del 2021 i consistirà en la transformació de deu patis d'escoles públiques de la ciutat de Barcelona. El consistori ha explicat que l'objectiu és "transformar l'escola per millorar la vida dels infants" a través de l'ampliació dels espais verds, la incorporació d'elements de joc diversos i l'ampliació de la superfície de terra tou. El programa també preveu obrir els patis fora de l'horari escolar per fomentar-ne l'ús dels veïns.



Les escoles que es beneficiaran del pla de patis havien demanat participar en la convocatòria de refugis climàtics i estaven pendents de rebre actuacions de millora. Durant la presentació del pla, la comissionada d'Educació de l'Ajuntament, Maria Truñó , ha subratllat que els patis són "espais vitals" per a la formació dels infants, ja que durant el seu pas per l'escola hi passen fins a 3.000 hores. Ha afegit que els nous canvis busquen "aprofitar més el potencial pedagògic" dels recintes.



Tal com ha recollit l' ACN , les obres consistiran en plantar més arbres i plantes per augmentar el contacte amb la natura dels alumnes i ampliar les zones amb ombra. També s'incorporaran elements de joc per diversificar les possibilitats d'interacció durant el temps lliure i es crearan més espais amb paviment tou, sense afectar les pistes esportives. Truñó ha remarcat que totes les intervencions es faran amb perspectiva de gènere i es treballaran amb tota la comunitat educativa, des dels infants i les seves famílies fins als mestres.