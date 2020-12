Barcelona demana la reobertura de centres comercials i ampliar el perímetre de confinament per evitar aglomeracions

L'Ajuntament de Barcelona manté la crida als barcelonins per donar un nou impuls al centre de la ciutat, que és la zona que més pateix la falta de turistes, però conscient que les aglomeracions de l'últim cap de setmana per fer compres de Nadal no agraden a ningú, ja ha fet dues peticions al Govern. La primera és que permeti la reobertura dels centres comercials, un tema que ja està sobre la taula del Procicat, i la segona que ampliï el perímetre de confinament municipal a la gran Barcelona. És a dir, al conjunt de l'àrea metropolitana per evitar que tothom es concentri als mateixos llocs. El primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Jaume Collboni, ha fet aquesta doble petició a la Generalitat en el marc de la presentació d'una campanya que busca l'anhelat repte d'aconseguir que els barcelonins reconquereixin la Rambla, on ara per primera vegada s'hi veuen cartells de locals en traspàs i on el 40% dels establiments encara estan tancats.

La campanya la impulsa l'associació Amics de la Rambla, que considera que la crisi actual és un moment òptim per repensar l'oferta comercial i de restauració d'aquesta artèria i fer que deixi d'estar orientada al turisme. "Quan torni el turisme, que tornarà, ha de trobar una oferta que no sigui per a turistes, sinó pensada per a la gent de Barcelona i de la qual també puguin gaudir els de fora", ha remarcat Fermín Villar, president de l'entitat, convençut que el moment actual ha de servir perquè els barcelonins, sobretot els més joves, descobreixin Ciutat Vella.

La Rambla és un dels punts de Barcelona que més aviat va notar la crisi associada a la pandèmia. Molts dels locals de la part baixa de l'artèria, acostumats a vendre grans gerres de cervesa i de sangria, van ser els primers a decidir reenfocar l'oferta i redimensionar tant preus com mides pensant en un client local. El centre de la ciutat continua en hores baixes. I, per això, el consistori ha decidit centrar bona part de l'activitat nadalenca en punts com la plaça Catalunya.

Ara aquesta campanya anomenada Baixa a la Rambla busca que els veïns vagin al centre a fer activitats com contemplar les decoracions florals a la façana del Liceu o tastar menjars del mercat de la Boqueria. Es proposaran activitats diàries durant quatre setmanes dividies en dos trams. El primer des d'ara fins per Nadal i el segon ja passat el període de festes. Collboni ha fet una crida a recuperar l'hàbit de "ramblejar" i ha assegurat que aquests dies s'ha vist com l'excés de turistes o l'absència de barcelonins en determinats llocs "té conseqüències". Quan no hi ha turisme, el centre queda buit.

Tant Collboni com la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, han insistit que per arribar a la Rambla és millor no agafar el cotxe i desplaçar-se a peu, en bici o en transport públic per evitar nous col·lapses.