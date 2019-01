Barcelona tindrà un centre pioner de recursos per a la comunitat LGTBI

Barcelona inaugura aquest dissabte un centre pioner de recursos LGTBI, que s'ubicarà en un espai municipal gestionat per la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya i en què s'oferiran serveis especialitzats d'atenció directa a aquest col·lectiu a la ciutat. "És una reclamació històrica", ha assegurat en declaracions a Efe el president de la plataforma, Joaquim Roqueta, que ha celebrat que el centre permetrà "donar visibilitat al col·lectiu, oferir servei de qualitat, atenció i un espai de defensa dels drets".

La inauguració de dissabte serà una jornada de portes obertes, que coincidirà amb la festa major de Sant Antoni, barri on s'ubica el centre, que tindrà 1.254 metres quadrats i segons Roqueta serà un "punt neuràlgic, de referència" per a tota la comunitat LGTBI, ja que "aixoplugarà" diferents entitats com el Casal Lambda o el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i també servirà "de viver" per a nous grups.

"Volem que sigui un espai on hi hagi debats i es creïn sinergies, ja que ara les entitats estan disperses per la ciutat", ha apuntat Roqueta, que compara el centre amb altres espais com Ca la Dona, "que mostren la diversitat de la ciutat".

Un dels objectius del centre és la lluita contra l'LGTBIfòbia, i per això oferiran "una atenció integral" des de la psicològica, a la social i la legal, per a la qual cosa comptaran amb personal especialitzat i els recursos tant de les entitats com de l'ajuntament.

Espais de salut sexual

El centre també oferirà informació i espais de salut sexual, que a través de l'entitat Gais Positius posarà a disposició dels usuaris la prova ràpida del VIH i la sífilis i assessorament sobre malalties de transmissió sexual. Les persones trans també tindran a la seva disposició serveis especialitzats, d'informació i de promoció de la salut, així com la derivació cap a entitats o serveis municipals com, per exemple, d'orientació laboral, ja que, segons el president d'aquesta plataforma, "és un col·lectiu molt vulnerable i amb necessitats molt específiques".

La noves instal·lacions albergaran el Centre de Documentació Armand de Fluvià, amb documentació del moviment LGTBI, cosa que conferirà a aquest lloc "interès històric" per als estudiants, investigadors o qualsevol persona en general.

El director de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, que agrupa associacions amb més de 40 anys d'història, ha destacat que la creació del centre ha estat fruit de molt temps de treball per part de les entitats i s'ha fet de forma oberta a tota la ciutadania a través d'un procés participatiu.

Així ha respost Roqueta la crítica que va fer, fa uns dies, l'activista pels drets LGTBI Jordi Petit, que en un comunicat va lamentar que la gestió del Centre Municipal de Recursos serà portada per "una plataforma que no representa la majoria d'entitats LGTBI de Barcelona"