Barcelona vol tenir més control dels contenidors

L’Ajuntament de Barcelona té aquests dies sobre la taula el seu contracte més important: el de la neteja, que, tot i que és poc glamurós, s’endú el 10% del pressupost municipal i necessita aval polític del ple per poder tirar endavant. El plec que l’equip de govern vol aprovar a curt termini -la previsió inicial era portar-lo a comissió ja la setmana que ve- condicionarà la prestació del servei de neteja i recollida de residus entre el 2019 i el 2027 i arriba marcat per les irregularitats detectades a l’empresa FCC, que presumptament inflava les dades de les escombraries recollides per obtenir més ingressos. Després de l’expedient administratiu obert a l’empresa, i malgrat que la fiscalia va arxivar la investigació, una de les prioritats de l’Ajuntament passa per ampliar el control municipal de la recollida que facin les empreses guanyadors del pròxim concurs.

Es vol impulsar un observatori que controli que aquestes companyies fan exactament el que tenen marcat per contracte i detectar casos de mala praxi. El plec, com ha pogut saber l’ARA, també establirà un sistema de penalitzacions per defectes greus no comunicats d’aquestes empreses que serà progressiu per trams mensuals. La sanció comença en 400 euros per cada defecte i pot arribar als 2.400 euros si se superen els 16 errors. Res no impedeix que l’empresa infractora pugui tornar a optar a gestionar el servei a qualsevol de les quatre àrees en què es divideix la ciutat, però sí que es flexibilitzen alguns criteris per facilitar l’accés a més empreses. La normativa obliga que tots els licitadors es presentin a les quatre zones en què es divideix la recollida per evitar que alguna quedi sense adjudicatari, tot i que només en poden acabar gestionant una.

L’altre gran repte de la nova contracta és superar el sostre del 36% de recollida selectiva a la ciutat, que ja fa set anys que està estancada. I fer-ho sense instal·lar més contenidors, ja que es considera que la ciutat no n’admet més i que el que es pot fer, en tot cas, és redistribuir-los i centrar esforços en la recollida selectiva de la franja orgànica, que és la que obté pitjors resultats. Per això es pensa en estratègies com recol·locar sempre que es pugui el contenidor marró perquè estigui al costat del trio de recollida selectiva -paper, vidre i plàstic- i no aïllat amb el contenidor gris. L’objectiu a llarg termini és poder reduir el nombre de contenidors de rebuig a mesura que creixi la recollida de brossa orgànica. Per fomentar aquest avenç, el plec també preveu introduir canvis en el sistema de pagament a les empreses, de manera que la fracció orgànica es pagarà, com a incentiu, amb una quantitat fixa fins a un determinat nombre de tones i després a tant la tona. No s’incentivarà, en canvi, el creixement de la recollida a través del contenidor de rebuig i sí el de la resta de contenidors. En el contenidor marró és on es vol aplanar el terreny per poder introduir sistemes tecnològics per controlar el que hi aboca cada veí i avançar en el futur cap al pagament per generació.

Amb l’objectiu de superar el sostre del 36% també es volen eliminar les limitacions que la campanya publicitària polèmica Envàs on vas? es va encarregar d’esbombar pel que fa al funcionament del contenidor groc i que s’hi pugui llençar qualsevol residu de plàstic i metall i no només envasos.

La nova contracta també posa les coses fàcils pel que fa a l’extensió del sistema de recollida porta a porta, que a partir d’aquest mes es provarà a Sarrià, tot i que no estableix cap nova zona on s’hagi de desplegar. D’aquesta manera, es deixa l’extensió d’aquest sistema en mans de les empreses que s’adjudiquin el servei. El sistema de valoració de les ofertes tindrà en compte les propostes que ofereixin millors desenvolupaments.

L’Ajuntament sí que identifica les zones de la ciutat on és més senzill apostar pel porta a porta, que fixa uns determinats dies perquè els veïns baixin al carrer cada tipologia de residu. En el cas de la prova de Sarrià, per exemple, l’orgànica es recollirà quatre dies a la setmana, mentre que el rebuig només es podrà treure a la porta els dilluns. Es reforça, d’altra banda, la recollida de residus als nuclis històrics. Es vol poder-hi fer dos i fins i tot tres recollides al cap del dia. La previsió és que la ciutat incorpori cada cop més zones per a vianants -superilles, per exemple- i que hi hagi menys contenidors i, per això, caldrà buidar-los més sovint.

Més servei intensiu d’estiu

Pel que fa a la neteja dels carrers, es volen incorporar canvis per fer els treballs més efectius, com ara incrementar la neteja intensiva amb aigua o equilibrar els serveis que s’ofereixen als diferents barris. L’evidència que els estius són cada vegada més llargs i calorosos porta, també, a allargar la temporada alta de serveis de neteja, que passarà a ser de maig a octubre i no de juny a setembre. També es preveuen canvis pel que fa a la neteja dels parcs. Fins ara era Parcs i Jardins qui se n’ocupava entre setmana i els equips de neteja ho feien el cap de setmana, però ara es vol que, durant tot l’any, la responsabilitat de la neteja de les zones verdes recaigui en les empreses adjudicatàries.

Tot i que la idea inicial de l’equip de govern era, com ha pogut saber aquest diari, portar ja a comissió el plec de condicions, finalment es donarà uns mesos per seguir-hi treballant. Les presses venien de la recomanació dels serveis jurídics municipals d’avançar la tramitació a l’entrada en vigor de la nova llei de contractació pública.