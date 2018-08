Els veïns de la Barceloneta surten al carrer per protestar contra l'incivisme

Els veïns de la Barceloneta diuen prou. Estan cansats de la degradació que, denuncien, pateix el barri fruit de la pressió turística. És per això que aquest dissabte a la tarda han sortit al carrer per protestar contra l’incivisme. Unes 500 persones s'han concentrat a la plaça de la Barceloneta i des d’allà s'han dirigit cap a l’avinguda Joan de Borbó, on han tallat el trànsit.

Els veïns denuncien que, fruit de la pressió turística que pateix el barri, els carrers estan cada cop més bruts i hi ha més accions incíviques i vandàliques. Asseguren que la situació ha empitjorat i que el barri és més insegur, i demanen solucions a l’Ajuntament. Conxi Roca és una de les veïnes de la Barceloneta que ha sortir al carrer, i denuncia l’actitud d’alguns turistes: “No es pot permetre el turisme de borratxera; venen aquí a deixar-se anar i no respecten res ni ningú. Es pixen al carrer o te’ls trobes borratxos al terra. Això sembla un vàter públic”, protesta. També es queixa que l’augment de turistes al barri ha dificultat la mobilitat.



El pitjor estiu

Els manifestants han destacat, però, que la concentració no és contra el turisme sinó contra el comportament d’alguns d’aquests turistes. La marxa ha acabat amb la lectura d’un manifest amb demandes concretes com ara “més seguretat i neteja”, suprimir la circulació de bicicletes i eliminar la venda il·legal. També han assegurat que la setmana que ve tornaran a sortir al carrer per denunciar que estan vivint el “pitjor estiu” en anys. Durant la marxa s'han viscut alguns moments de tensió entre manifestants i conductors afectats pel tall de circulació.



Coincidint amb la protesta, el líder del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha demanat que hi hagi més presència policial a la Barceloneta. “Els problemes de convivència i inseguretat no se solucionen amb una batuda puntual”, ha assegurat en un comunicat. Per la seva banda, el cap de files del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb veïns, comerciants i restauradors de la Barceloneta per parlar de la situació al barri. En un comunicat, el socialista ha assegurat que “la crisi de convivència, la falta de seguretat i el turisme de baixa qualitat estan degradant el barri”.