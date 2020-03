Bargalló: "No és un curs perdut, però no és un curs normal"

"Aquest no és un curs perdut, però no és un curs normal". Josep Bargalló ha assenyalat aquest matí, en una entrevista per videoconferència al canal 3/24, que el curs lectiu "no ha acabat", i ha assegurat que es reprendrà tornant de la Setmana Santa "presencialment quan puguem" i, mentrestant, de manera no presencial "per internet, per mòbil i de moltes altres maneres". Per exemple, ha proposat augmentar la programació formativa de Televisió de Catalunya.

Dimecres, Bargalló es va reunir amb el ministeri i totes les comunitats autònomes per prendre algunes decisions "de marc molt general", ja que el departament continua tenint totes les competències en matèria d'educació, i es van emplaçar a després de Setmana Santa per veure com continuar el curs. Un dels principals esculls actuals amb el qual topa el departament d'Ensenyament quan planteja fer classes no presencials és detectar en cada centre i institut l'alumnat al qual no poden arribar per via telemàtica o e-learning: "Ara hem de detectar i definir quins són aquests alumnes als quals no arribem per aquestes vies".

"Aquest curs tindrà una altra característica –ha argumentat el conseller– i és que haurem de fer al final una formació personalitzada per a cada alumne perquè tots hauran tingut limitacions abans no obrim les escoles". Bargalló ha subratllat les "dificultats afegides" dels alumnes que no tenen internet a casa –"pocs"– o els aparells amb suficient potència, o bé que només tenen un ordinador per a tres germans, i "d'altres tenen un entorn social i econòmic que els dificulta poder posar-se a treballar a casa o bé un entorn familiar i cultural que no els ajuda".

Bargalló ha insistit que no vol allargar el curs els mesos d'estiu ni tampoc el vol invalidar. Pel que fa als alumnes de formació professional que només tenen pendent realitzar les pràctiques, Bargalló ha garantit que es faran per tal que no perdin el curs sencer, encara que, aquest sí, acabi més tard. "Acabarem aquest curs amb les limitacions que sabem que hem tingut i el curs següent n'hem de ser conscients i ens hi hem d'adaptar". A banda d'això, ha apuntat que el segon de batxillerat i la selectivitat sí que presenten una situació "clau" perquè depèn del treball que els alumnes hauran pogut fer a casa.

En conclusió, el conseller està convençut que "ens en sortirem" i ha dit que després de Setmana Santa es veurà com es reprendrà el curs, però segurament no de forma presencial, i ha recordat que "es tracta d'un ensenyament que no és memorístic sinó competencial, i ara més que mai". Més enllà de les matèries, l'alumne ha de treballar "per encàrrecs, projectes, qüestions". I ha reblat: "És un curs que no podem perdre, tot i que no serà normal i el que ve servirà per estabilitzar-lo".

Sobre les targetes moneder que s'han repartit entre les famílies, el conseller ha afirmat que estan en fase d'acabar la distribució, que "no ha sigut fàcil". Sobre els deu mil treballadors dels menjadors escolars que es quedaran sense feina arran de la modificació del decret sobre aquest col·lectiu, segons denuncia Comissions Obreres, ha opinat que "es tracta de veure com mantenir-los de manera que no els puguin acomiadar" i ha explicat que "estudiaran" la seva situació.