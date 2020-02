Bargalló avisa que el nou decret d'admissió a l'escola "tirarà endavant" tot i les crítiques de les concertades

El departament d'Educació està disposat a anar fins al final amb el nou decret d'admissions, una eina legislativa que ha de canviar els criteris d'entrada a l'escola i garantir una composició més equilibrada de l'alumnat a tots els centres, tant públics com concertats. Les concertades estan en peu de guerra amb els plans del Govern perquè consideren que limita la llibertat d'escollir centre i també perquè les "exigències" no es compensen amb més finançament. Aquesta setmana han engegat una campanya "exprés" perquè les famílies presentin al·legacions al projecte. Però, tot i el malestar al sector, el conseller Josep Bargalló vol aprovar la normativa. "És el nostre compromís i ho tirarem endavant", ha afirmat precisament en un acte en què s'ha anunciat que, per primer cop, una escola concertada en actiu s'integrarà a la xarxa pública.

Segons Bargalló, el decret que està a punt de sortir del forn "recull gairebé literalment" l'esperit del Pacte contra la Segregació Escolar, que fa mes d'un any van signar el departament, els municipis de més de 10.000 habitants i també les patronals de la concertada. "Ens sentim obligats a fer aquests decrets perquè surten del pacte", ha insistit, recordant que l'acord va néixer com una iniciativa del Síndic de Greuges després de detectar greus problemes de segregació escolar a Catalunya. El conseller ha avisat que les concertades es van comprometre a aplicar les mesures del pacte, la primera de la qual era precisament aprovar un nou decret d'admissions. "¿És que aquelles que van signar l'acord es pensaven que no el duríem a la pràctica? La meva obligació és dur-lo a la pràctica", ha afirmat. El pacte ja va néixer amb polèmica perquè entitats com la Fapac i la USTEC se'n van despenjar perquè deien que reforçava l'escola concertada.

Per apaivagar les tensions d'aquesta setmana amb les patronals de la concertada, Bargalló ha dit que "entén perfectament" les crítiques "i els moviments" del sector: ha dit que les negociacions sempre generen "tensions" i que Catalunya viu immersa en un "període electoral". En aquest sentit, Units per Avançar –un dels partits que van néixer després de l'escissió d'Unió– s'ha posicionat demanant als seus adherits que també presentin al·legacions al nou decret perquè considera que "representa un atac frontal a l'escola concertada". El diputat d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, forma part del grup parlamentari del PSC.

Les concertades rebutgen un dels aspectes més bàsics de la nova normativa: el decret diu que el departament decidirà el nombre de places que poden oferir cada curs els centres concertats. Fins ara cada escola concertada planificava la seva oferta de places i demanava el concert –es renoven cada quatre o sis anys, segons l'etapa–. No era fins després de la preinscripció que s'acabava d'afinar tancant els grups que quedaven buits.

Les organitzacions de l'escola concertada critiquen que aquesta mesura no serveix per contrarestar la segregació escolar, la qualifiquen d'"intervencionista i restrictiva" i temen que el departament aprofiti la baixada de la natalitat per tancar grups a la concertada. També lamenten que se'ls hagi exclòs de les taules locals de planificació educativa, unes estructures formades pels ajuntaments i representants del departament que ja existeixen en alguns municipis però que no estaven regulades fins ara. "El 40% del sistema ha de ser present en aquests òrgans", afirmen les patronals.