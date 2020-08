Bargalló: "Si evolucionem com ara haurem de començar el curs amb mascareta, si més no en alguns territoris"

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat que si l'evolució de la pandèmia es manté com fins ara el curs escolar començarà en alguns territoris amb mascareta. "Si evolucionem com ho estem fent haurem de començar amb mascareta, si més no en alguns territoris", ha apuntat Bargalló.

En tot cas, ha dit que encara estan debatent a partir de quina edat la mascareta ha de ser obligatòria: "A partir de deu anys, de dotze, a l'institut..." "Què opinen els experts? Els pedagògics diuen que a classe millor sense mascareta. Els sanitaris, que en grup millor amb mascareta". Tot i això, ha recordat que per fer les activitats extraescolars sí que caldrà dur mascareta: "Les activitats extraescolars s'han de fer amb distància i amb mascareta perquè no són grups estables de convivència".

"Fer una única solució seria un error, cal anar municipi a municipi, barri a barri" Josep Bargalló Conseller d'Educació

El conseller, que ha garantit que l'inici del curs serà el 14 de setembre i que els centres tindran "aparells per prendre la temperatura, mascaretes i material per a la desinfecció", ha comentat que el que el preocupa és "la situació de pandèmia en cada territori". "El curs vinent no serà un curs normal. El que em fa por és com aconseguir aplicar una normalitat dins d'aquesta anormalitat", ha apuntat. Bargalló ha recordat que a finals de juny el ministeri d'Educació i el de Salut van emetre un document conjunt i que llavors "tothom va dir que teníem unes realitats molt diferents de sistema de salut i d'evolució de pandèmia". "Fer una única solució seria un error, cal anar municipi a municipi, barri a barri. Sí que hi ha una cosa que ha de ser per a tothom quan hi ha familiars dependents, infectats o en quarantena", ha apuntat.

Preguntat sobre què passarà amb els pares dels alumnes d'una classe que hagi de fer quarantena, el conseller ha dit que "hi ha un problema a resoldre, donar una baixa mèdica quan el seu fill està malalt o l'escola amb quarantena, però se li haurà de donar una baixa mèdica o una compensació. L'única cosa que no és bona és no fer res".

"Aquest any no hi haurà sobreràtio"

Després de l' enrenou de la setmana passada, Bargalló no ha concretat en l'entrevista quin serà el nombre màxim d'alumnes que haurà de tenir un grup estable. El que sí que ha assegurat és que "aquest any no hi haurà sobreràtio", un fet que afectava un 7% dels grups l'any passat. " Part del professorat nou que posem és per això", ha indicat. El conseller ha dit que l'any passat el 62% dels grups de primària ja eren d'entre "15 i 20 alumnes" i que, per tant, n'hi ha molts que ja compleixen amb les restriccions que es volen imposar per a aquest pròxim curs.

"Com menys, millor. Però també diria una cosa, que ho diuen tots els experts en epidemiologia. El grup estable. Quan diem que en un restaurant màxim deu persones, no sempre serem els mateixos deu, però aquí sí que parlem dels mateixos deu. Són grups estables", ha recordat.

"Segurament la setmana que ve podrem fer nous anuncis perquè haurem fet més anàlisi i tindrem més dades de l'evolució" Josep Bargalló, Conseller d'Educació

Bargalló ha explicat que estan fent un mínim de dues reunions setmanals amb Salut per anar definint dia a dia com serà el curs en funció de la situació epidemiològica. "Segurament la setmana que ve podrem fer nous anuncis perquè haurem fet més anàlisi i tindrem més dades de l'evolució de la pandèmia i dels cribatges que anem fent". És per això que ha dit que analitzaran cas per cas. I ha posat un exemple: "On es pren la temperatura? Doncs ho estem analitzant perquè prendre-la al carrer pot generar aglomeracions a la porta. Estic segur que no prendrem una única solució, perquè ens adaptarem a cada territori, cada escola és un món. Algunes tenen l'entrada ample, les altres estan en un carrer estret..."

Bargalló ha dit que un cop dins del centre escolar "l'actuació del mestre és veure casos sospitosos i la del director, actuar si hi ha sospita". "Els sanitaris són els que han de veure si hi ha contagi". I ha afegit: "Si ha un cas sospitós es portarà al centre sanitari".