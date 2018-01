Els bombers treballen en l'extinció d'un incendi forestal a Castelldefels

17 dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns a la nit en un incendi de vegetació forestal a Castelldefels (Baix Llobregat).

El foc, empès pel vent i que crema amb força virulència, ha començat en un turó a tocar del barri del Poal. El telèfon d'emergències 112 ha atès un total de 80 trucades de veïns alertant de les flames.

Segons informa la Direcció General de Protecció Civil no s'han hagut de fer desallotjaments però es recomana a les cases de la zona tancar portes i finestres per evitar molèsties pel fum.

Si sou a zona del foc que crema a #Castelldefels tanqueu finestres i portes per evitar molèsties del fum. Operatius ja hi treballen. No truqueu al @112 si no és emergència #ProteccioCivil — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 1 de gener de 2018

Diferents ADF del Baix Llobregat també es dirigeixen a l'incendi per ajudar en les tasques d'extinció.

"Al barri del Poal hi ha un incendi que afecta vegetació forestal. No es preveu afectació a domicilis. Pot afectar a torre d'electricitat. Precaució", ha piulat al seu compte de Twitter el regidor de Territori i Mobilitat de Castelldefels, Xavier Amate.

De moment, tota la superfície cremada són arbustos i matolls baixos, però la força del vent empeny les flames cap a l'interior del Parc Natural del Garraf.

No es coneixen les causes de l'incendi, però diversos mitjans locals parlen que l'origen pot haver estat un petard, segons han manifestat alguns veïns . L’alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, ha dit en declaracions al 3/24 que ara s'han de concentrar els esforços en les tasques d'extinció però que després s’obririen les investigacions pertinents. També ha demanat "tranquil·litat" a la població.

Un portaveu del consistori ha explicat a l'ARA que el foc "s'està allunyant de la zona habitada" i que, per tant, no hi ha risc per la població. També ha explicat que Endesa està fent talls dels subministrament elèctric que afecta al barri del Poal i del Baixador, per motius de seguretat.

Es dona el cas que aquest dilluns bufen fortes ratxes de vent. El Servei Meteorològic de Catalunya té actiu per a aquest dilluns un avís de situació de perill per ventades que afecta la majoria de comarques. El perill es considera alt en més de 20 comarques, sobretot al Pirineu i Prepirineu i en molts sectors de la costa i del Prelitoral. El vent bufarà entre ponent i mestral i no s'espera que afluixi fins ben entrada la matinada.