Bonaventura Clotet: "Estem fent una vacuna per combatre el pròxim brot, que arribarà d'aquí un any"

"Ja tenim el virus aïllat per poder-lo testar al laboratori", ha assegurat aquest matí a RAC1 Bonaventura Clotet, director de l'Institut IrsiCaixa a l'Hospital Germans Trias i Pujol i president de la Fundació Lluita contra la Sida. "Ho ha fet l'equip del CRESA, el grup amb què, juntament amb el de supercomputació i l'IrsiCaixa, estem col·laborant molt intensament en el desenvolupament d'una vacuna", ha explicat Clotet, que preveu que les primeres estaran disponibles per al pròxim brot que arribarà d’aquí un any. "Estem buscant el disseny d'una vacuna que pugui bloquejar altres possibles coronavirus", ha assegurat. L’equip del president de la Fundació Lluita contra la Sida ha aïllat el virus per poder-lo testar amb diferents fàrmacs i anticipar quin tractament pot tenir. Per a Clotet, la pitjor opció és no fer res: "El pitjor és tenir por i no fer res, millor ser una mica agosarat i arriscar-se una mica perquè el benefici pot ser molt gran".

Clotet ha alertat que el Covid-19 és el doble de contagiós que la grip habitual i que encara no se'n saben moltes coses: "Ens queda molt per aprendre perquè és un virus amb una resposta immunitària que no coneixem". A més, la proteïna que embolcalla el virus és molt complexa: "La majoria de vacunes que s’estan provant inclouen aquesta proteïna, però pot tenir efectes indesitjables". En concret, pot accelerar el desenvolupament de la malaltia.

Clotet ha explicat que l’estudi que està fent amb Oriol Mitjà pot ajudar molt a combatre la propagació del virus. D’aquí a quatre o sis setmanes, ha dit Clotet, es poden tenir els resultats d’un fàrmac profilàctic, semblant al que ja s’utilitza per evitar la propagació de la sida. No serveix una vegada s’està infectat, però és preventiu perquè fa que el virus entri amb menys potència a l'organisme: "En la sida està donant uns resultats d’un 90% d’efectivitat i seria molt important sobretot per al personal sanitari, que està molt exposat ara mateix". El fàrmac que s'està estudiant és la hidroxicloroquina que ja es comercialitza i, per tant, és segur. L'estudi es porta a terme en col·laboració amb el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català de la Salut i l'Hospital Germans Trias i Pujol. Té l'aprovació de l'Agència Espanyola del Medicament i de l’OMS.

El metge ha sigut crític amb la gestió política de la pandèmia: " És urgent disposar de test ràpids per a tothom i poder començar un tractament com abans millor. Ara s'està enviant a casa gent que té pocs símptomes i no s'hauria de fer. S'hauria de poder tractar tothom". Clotet ha assegurat que les mesures de confinament haurien de ser més dures i ha criticat la falta de previsió: "No podem fer tests perquè no es va fer previsió".