Bosch dona el seu aval a Maragall com a alcaldable

El relleu d'Alfred Bosch per Ernest Maragall al capdavant de la candidatura d'ERC a Barcelona ha fet avui un pas més, després que avui els dos polítics s'hagin reunit per primera vegada després que Maragall confirmés diumenge que entomava el repte de Barcelona. L'actual cap de files d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch, li ha donat avui el seu aval per superar les primàries del partit, que s'han de celebrar el 26 d'octubre, i ha reiterat que entén que Maragall és el millor candidat possible i que desitja que sigui proclamat alcaldable. Maragall li ha agraït el gest i no ha entrat a valorar si veuria amb bons ulls que Bosch agafés el seu relleu com a conseller d'Exteriors, perquè ha considerat que és "prematur" parlar-ne i que és una decisió que ha de prendre el partit. El que sí que ha desitjat és que la d'avui sigui la primera reunió de moltes per parlar sobre Barcelona, una ciutat que, ha dit, té "ferides obertes", però pot tenir un futur "esplèndid".

Sobre una possible llista unitària independentista, l'encara conseller ha deixat clar que ERC s'ha compromès a encapçalar la seva candidatura, però ha estès la mà a qui s'hi vulgui sumar. Maragall ha declinat fer valoracions sobre rivals en la cursa electoral com Manuel Valls o Neus Munté (PDECat). D'aquesta segona, de fet, ha posat en dubte que acabi sent candidata. "No hi ha rivals a batre, hi ha una ciutat a construir", ha defensat.

Les primàries se celebraran el 26 d'octubre i el guanyador serà proclamat com a candidat a l'alcaldia l'endemà. Abans, però, haurà de superar el tràmit de l'entrega d'avals –en calen uns 140 i el termini es tanca l'11 d'octubre.