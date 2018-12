Buch no obrirà abans de diumenge cap expedient als agents de les càrregues de Girona i Terrassa

Les paraules des d'Eslovènia del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre les càrregues dels Mossos ahir a Girona i Terrassa han agafat a contrapeu el departament d'Interior. Davant els micros, Torra ha parlat de "canvis en els protocols d'actuació" que es tractaran aquest diumenge en una reunió. A l'espera del que pugui passar els pròxims dos dies, la intenció del conseller d'Interior, Miquel Buch, és anar a la reunió per aportar "la màxima informació" i una anàlisi de les càrregues a Girona i Terrassa contra grups d'antifeixistes. Tot i això, fonts del departament asseguren que abans de la reunió de diumenge no es preveu obrir cap expedient als agents que van participar en les càrregues, perquè els terminis no són tan ràpids. Recorden que abans cal haver analitzat en profunditat les actuacions dels policies i, si es considera oportú, adoptar mesures.

Pel que fa als "canvis en els protocols" dels Mossos, des d'Interior asseguren que, si es fessin, també requeririen temps. No es veu viable, per tant, que diumenge es pugui acordar un nou funcionament de les unitats d'antiavalots. En les seves declaracions, Torra no ha vinculat els canvis a persones, i des d'Interior es remeten a les seves paraules. La reunió de diumenge es farà quan el president hagi tornat d'Eslovènia, i serà la primera trobada entre Torra i Buch després de les càrregues d'ahir. Malgrat la distància, les últimes hores el president i el conseller havien estat en contacte per telèfon, però l'anunci de Torra d'exigir públicament canvis immediats a Interior no s'esperava al departament encapçalat per Buch. El conseller, que aquest matí estava fent una ronda d'entrevistes als mitjans, havia reconegut que hi havia imatges de les càrregues d'ahir que indicaven "que potser algun agent es va extralimitar", encara que en cap moment havia mencionat la idea d'introduir canvis.

Relació tensa entre Presidència i Interior

"No em tremolarà el pols per fer fora agents de la Brimo" i "Algunes imatges no s'ajusten als principis d'una policia democràtica" són algunes de les paraules d'avui de Buch. Unes declaracions que han encès més l'ànim del cos i per les quals alguns sindicats dels Mossos han arribat a demanar la dimissió del conseller. Però mentre Buch intentava sortir al pas de les crítiques per les càrregues a Girona i Terrassa, Torra ha fet saltar totes les alarmes donant un ultimàtum a Interior. Una posició que ha acabat de tensar la relació entre Presidència i Interior. No és el primer cop que una reacció de Torra genera malestar al departament dirigit per Buch. L'1 d'octubre passat el president va dir als CDR: "Pressioneu i feu bé de pressionar". Aquell mateix dia els Mossos van carregar després que uns manifestants estiguessin a punt d'arribar a la porta del Parlament.