Buch planteja estendre la seguretat privada en punts conflictius del Maresme per la falta d'agents

El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha reunit aquesta tarda amb alcaldes del Maresme, on l'onada de robatoris a domicilis dels últims mesos ha generat preocupació. Buch ha plantejat la possibilitat d'estendre la seguretat privada als punts conflictius de la comarca per la falta d'agents, com ja s'està aplicant a Premià de Dalt en una prova pilot. La prova de Premià es fa per reforçar el servei nocturn i, segons el resultat que obtingui, es proposa ampliar el sistema a altres poblacions del Maresme amb necessitats concretes. Buch ha insistit que no es vol suplir la falta d'efectius de la policia per l'empresa privada, però sí com a mesura de suport en "moments puntuals concrets".

Pel que fa a les localitats del Maresme que no tenen cos de policia local, fins ara estaven limitades a l'hora d'implantar càmeres de videovigilància perquè no hi havia ningú que es pogués fer càrrec del sistema. Tot i això, el departament d'Interior ha habilitat els Mossos d'Esquadra perquè s'encarreguin de les feines de videovigilància i disposin de les imatges de les càmeres que vulguin instal·lar els ajuntaments de pobles petits. Es tracta de municipis més disseminats i allunyats dels grans nuclis, que sovint són un objectiu dels lladres que assalten habitatges per la facilitat que tenen de fugir i per una falta de seguretat, perquè són poblacions que, en molts casos, no tenen cos de policia local.

El conseller també ha explicat el pla anunciat fa uns dies pel director general d'Administració de Seguretat, Jordi Jardí, de crear una borsa d'aspirants a agents de policia local que estigui a disposició dels municipis per agilitzar els tràmits administratius i incorporar els efectius amb més rapidesa. "En lloc de fer 28 processos selectius per a cada poble en farem un per a tots i serà més fàcil", ha assegurat Buch. La borsa d'agents es posarà en marxa al Maresme "com més aviat millor". El president comarcal, Josep Triadó, ha subratllat que ja s'han fet processos selectius agrupats per a altres serveis, com el d'educadors socials.