Els CDR desmunten les barreres del peatge de l'AP-7 a la Roca, a l'Hospitalet de l'Infant i al Vendrell

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han tornat a portar les protestes a les carreteres del país. Just quan començava l'operació tornada de Setmana Santa, els CDR han obert les barreres de diversos peatges d'arreu del país. El primer ha estat el peatge de l'AP-7 a la Roca del Vallès, i s'hi han sumat després els del Vendrell, l'Hospitalet de l'Infant o Cardedeu, tots a l'AP-7.

La primera acció s'ha produït pels voltants de les 16.00 hores quan un grup d'un centenar de persones s'ha dirigit al peatge de la Roca, al quilòmetre 128,5 de l'AP-7, i ha començat a "trencar i retirar diverses barreres en sentit Barcelona", segons ha informat Abertis, que ha reclamat la presència dels Mossos d'Esquadra.

Els conductors passen pel peatge sense pagar mentre sonen les campanes d'alerta. Paral·lelament, els CDR han posat diverses bosses d'escombraries a les càmeres de seguretat per evitar que els conductors que se salten el control de la Roca puguin ser identificats.

Abertis assegura que treballa coordinadament amb els Mossos d'Esquadra amb el principal objectiu de "garantir la seguretat". "Malgrat ser un peatge, els vehicles hi circulen a una velocitat considerable i entenem que el principal és que els agents desallotgin les persones que van a peu".

Aquesta acció s'ha repetit després a l'AP-7 al peatge de l'Hospitalet de l'Infant, a Cardedeu i al Vendrell i es podria reproduir en altres peatges del país avui o demà.

⏩ Hem obert les barreres del peatge del Vendrell-Coma-ruga. Avancem cap a la vaga general! Benvinguts a la República Catalana!



➡ Acció coordinada dels CDR del Garraf i el Penedès. pic.twitter.com/mj4Wmxysal — CDR VNG #VagaGeneral (@cdrvng) 1 d’abril de 2018

Els CDR ja van fer una acció similar el dijous passat quan van aixecar durant unes dues hores les barreres del peatge de l'AP-2 a Montblanc, a la Conca de Barberà.

Protesten contra la repressió de l'Estat

L'acció dels CDR s'emmarca en una crida a no pagar els peatges de les autopistes en l'operació tornada de Setmana Santa. Amb el lema 'No manaran a ningú si nosaltres no els obeïm" s'ha batejat com la "primera acció directa de desobediència civil massiva". Els CDR emmarquen l’acció de no pagar els peatges en la protesta contra la repressió de l'Estat, els empresonaments i l'aplicació del 155.

Entre les instruccions que van donar els CDR hi ha colar-se "passant enganxat amb el cotxe del davant", dient la frase “no vull pagar” -com la del moviment que el 2012 va denunciar el greuge comparatiu entre Catalunya i la resta de l'Estat amb aquesta frase- o traient el Teletac.

La companyia encara no ha explicat si prendrà alguna mesura per sancionar els vehicles que han traspassat el peatge sense pagar-ne el preu corresponent.