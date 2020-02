La Caixa destina 6 milions d'euros a l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron

La Caixa destinarà 6 milions d'euros durant els pròxims tres anys a l'Institut d'Oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron (VHIO), segons un acord signat avui entre el president de la fundació bancària, Isidre Fainé, i el director de l'àrea del centre hospitalari, Josep Tabernero. Els recursos es destinaran a la recerca de nous tractaments personalitzats, al desenvolupament de nous fàrmacs i a l'impuls d'assajos clínics en el marc de la Unitat d'Investigació en Teràpia Molecular del Càncer UITM - La Caixa, que funciona des de fa deu anys.

Aquesta unitat ja és "una referència internacional en el desenvolupament de nous tractaments oncològics i en la millora de les teràpies existents", segons destaquen La Caixa i el VHIO en un comunicat. El centre també s'ocupa de la selecció molecular dels pacients susceptibles de respondre a aquestes teràpies, per mitjà del desenvolupament de panels de diagnòstic molecular avançat. Tots aquests elements han permès que el centre sigui "pioner a Europa" i que els pacients tractats s'hagin pogut beneficiar de les teràpies experimentals més innovadores.

Fainé ha destacat: "Projectes amb aquesta profunditat i impacte refermen el nostre compromís amb la lluita contra les malalties greus i, per extensió, amb la societat". El doctor Tabernero, per la seva banda, ha ressaltat: "Aquest nou conveni ens permetrà abordar reptes actuals, com les teràpies en anticossos bioespecífics o virus oncolítics, entre altres".