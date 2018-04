Cançons i pluja en el seixantè aniversari de les colònies a Catalunya

Poques invasions generen tanta simpatia com la que viu Vilafranca del Penedès aquest cap de setmana. El món de l'esplai, amb 4.000 infants, joves i monitors al capdavant, ha recorregut avui els carrers i parcs d'aquest municipi per celebrar el seixantè aniversari dels primers centres organitzadors de colònies a Catalunya, avui en dia a càrrec de la Fundació Pere Tarrés majoritàriament.

Aquest dissabte al matí, mentre Vilafranca rebia l'arribada de motxilles i màrfegues dels diferents punts de Catalunya, Mallorca i Andorra, els veïns s'aturaven i miraven amb un somriure mig caigut. Els protagonistes de la festa, per la seva banda, aprofitaven per cantar la seva pròpia llista de 'hits' atemporals mentre caminaven. Ara 'La puntaire', ara l''Ulele tika tonga', ara la 'Dansa de la palmera' . Es dirigien al pavelló firal del municipi, on han tingut la seva base i on, a causa de la pluja, s'han vist abocats a fer la major part de les activitats.

La trobada, anomenada Vèrtex, l'ha coordinat el Moviment de Centres d'Esplais Cristians de Catalunya (MCECC) i segons Xavi Nus, president de l'ens, el nom fa diana perquè "esdevé un punt de trobada territorial" i "un punt de sortida per projectar el futur de l'esplai". I, remarcant la importància de l'efemèride, s'ha organitzat una festa de l'esplai on per primer cop no assistiran només els joves, sinó també els nens i preadolescents.

A mig matí, la rodalia del pavelló ja bullia: canalla de primer de primària gaudint de diversions típicament infantils, com el joc del mocador, i alumnes de batxillerat enfrontant-se a una versió adaptada del '¿Quién quiere ser millonario?'. No es guanyaven euros, però, sinó una recompensa inventada per a l'ocasió anomenada 'píxel'.

El cap de setmana de Vèrtex vol homenatjar la feina dels "monitors i monitores" que han dedicat el seu temps i esforç durant aquests 60 anys. L'Adrià Fabra, un dels monitors presents a Vilafranca, ho té clar: "Durant les colònies, ens convertim en superherois". Es refereix a la falta de temps, descans i, sobretot, hores per dormir. La Marta Ramiro, també monitora, recorda que ha arribat a dormir 15 hores al dia després de tornar de colònies.

Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés, ha aprofitat l'acte també per reivindicar la figura d'aquests tutors d'esplai com a "agents transformadors" perquè fan possible que "els nens aprenguin uns valors essencials amb una persona que els és molt pròxima". L'Adrià ho resumia: "Ocupem l'espai intermedi entre l'amic i els pares".

L'enyorat Carles Capdevila va explicar en una entrevista que valorava especialment les colònies perquè aportaven "desconnexió" i recordava que eren un dels pocs espais on encara es presentava resistència a la utilització constant del telèfon mòbil. La Carla, de 14 anys, li dona la raó tot reconeixent que durant la setmana l'utilitza "bastant", però que a l'esplai "passem d'ell". I els monitors assenteixen.

A tot això, la canalla, els supervisors i els voluntaris ja s'han fet seu Vilafranca. Aquí tot és susceptible de convertir-se en càntic. Han cantat i ha plogut, però això no aturarà la mar d'activitats que tenen preparades per a un cap de setmana de magnituds inèdites. Els infants i joves es preparen per moure's molt i els monitors, conscienciats, per dormir poc.