Girona i la Catalunya Central passaran dilluns a la fase 3

A partir del pròxim dilluns, bona part del territori català estarà ja a la fase 3 de la desescalada. No hi ha hagut cap canvi d'última hora i el ministeri de Sanitat ha donat llum verda aquest divendres a que Girona i la Catalunya Central passin a l'última etapa del desconfinament a partir del 15 de juny, una setmana abans que venci l'estat d'alarma i es recuperi la llibertat de moviments per tot Espanya. Se sumaran doncs al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre -que des de dilluns passat ja estan connectades un altre cop-, així com l'Alt Pirineu i l'Aran. Creant un corredor possible d'Ulldecona fins a Cervera. Ara la Generalitat ja podrà decidir el que vulgui sobre tots aquests territoris, també si permet la mobilitat entre unitats territorials. Fonts de la conselleria de Salut s'hi mostren a favor a l'espera que Trànsit en doni més detalls sobre com es durà a terme a partir de dilluns. Des del ministeri confirmen que s'ha demanat la mobilitat interprovincial.

Mentrestant, Barcelona, les àrees metropolitanes i Lleida continuaran en la fase 2 però la conselleria de Salut no descarta demanar en mitja setmana passar a la fase 3, per estar-hi un breu període de temps abans que decaigui l'estat d'alarma el 21 de juny. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dit que valoraran aquesta possibilitat. De totes maneres, la Generalitat podrà decidir sempre a partir de la fase 3 o en la 'nova normalitat' quines restriccions hi imposa, però no de llibertat de moviments. Un cop decaigui l'estat d'alarma, només es contempla que cada comunitat pugui regular els aforament dels locals i els d'oci. De totes maneres, en cas de rebrot, es podria decretar un confinament similar al de la conca d'Òdena.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat la decisió de la conselleria de Salut de no incloure Barcelona i les regions sanitàries en el paquet d'àrees que es demana que entrin dilluns a la fase tres de desconfinament. En declaracions a Betevé, Colau ha insistit que la ciutat "està preparada" per fer-ho i que té indicadors sanitaris positius i "equiparables" als de zones que sí que faran el pas. L'alcaldessa ha remarcat, en qualsevol cas, que el canvi de fase s'hauria de fer abans del següent cap de setmana per evitar que coincideixi amb Sant Joan i que pugui comportar que s'acumuli molta mobilitat.

Tot i el salt directe a la llibertat de moviments des de la fase 2, la Comunitat de Madrid ha anunciat aquest divendres que igualment demanarà el pròxim dilluns el canvi de fase per al 22 de juny. El govern regional defensa que és només un mecanisme de prevenció per si hi hagués algun canvi d'última hora. Illa ha insistit que el diumenge 21 caurà l'estat d'alarma i s'aixecaran totes les restriccions de moviment entre comunitats autònomes. De totes maneres, de ser així es publicaria el canvi de fase a la 3 el dissabte, un dia abans de la fi de l'estat d'alarma, i així Madrid podria dir que no ha saltat a la 'nova normalitat' sense passar per una fase. El ministre, però, ha insistit que la idea és que tant Barcelona com Madrid passin directament de la fase 2 a la 'nova normalitat'.

Castella i Lleó desaccelera el desconfinament

A més de Girona i la Catalunya Central, també passa a la fase 3 tot el País Valencià. Això no permetrà, però, que hi hagi connexió directe entre Tortosa i Castelló, ja que el pla de desescalada estipula que sigui només amb la 'nova normalitat'. Castellà i Lleó ha decidit demanar el pas en només una setmana a la fase 3, però no prem l'accelerador per a quatre províncies: Salamanca, Àvila, Segovia i Sòria, les comunitats més pròximes a la Comunitat de Madrid, es queden a la fase 2, igual que Madrid i Barcelona. La por a rebrots ha portat la Junta de Castella i Lleó a fer marxa enrere ahir dijous a la decisió inicial de demanar el canvi d'estadi per a tota la comunitat. Tampoc es permetrà la mobilitat interprovincial.

Qui sí que accelera el desconfinament és Galícia, que té previst passar ja el pròxim dilluns de la fase 3 a la 'nova normalitat. Està previst que avui ho acabi de decidir el president gallec, qui té els poders per al canvi de fase.

Primeres portes obertes al turisme

A partir de la setmana que ve també arribaran els primers turistes estrangers a l'Estat sense haver de fer una quarantena. En concret, a les Balears, on s'estrenarà un pla pilot que podran demanar d'altres comunitats abans Espanya no obri oficialment les portes al turistes l'1 de juliol -una data que la Comissió Europea posa en qüestió, ja que la resta de països preveuen obrir fronteres ja el 15 de juny, mentre Espanya encara estarà en ple estat d'alarma-. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest divendres la regulació per a l'arribada de turistes. En concret, seran 47 vols procedents d'Alemanya fins a finals de mes.