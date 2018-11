Canvis al Bicing, als parquímetres i als contenidors el 2019

El 2019 serà un any de canvis estètics i de funcionament a Barcelona. Hi coincidiran fins a tres processos de relleu: el de les estacions i bicicletes del Bicing, entre el gener i l’abril; la implantació dels nous parquímetres de les zones verda i blava, que es vol que siguin intel·ligents per poder detectar els vehicles més contaminants, i a final d’any començaran els canvis associats a la nova contracta de la neteja, que vol funcionar amb contenidors més baixets i amb tecnologia que permeti beneficiar fiscalment qui recicli millor.

En xifres totals, aquests canvis suposen la substitució progressiva de 25.765 contenidors, de 424 estacions de Bicing -se n’hi sumaran, a més, 95 de noves, perquè el servei arribarà als barris de muntanya- i d’uns 2.900 parquímetres. En aquest últim cas, el que es busca és que els nous aparells puguin facilitar els pagaments i identificar quins són els vehicles més contaminants. Això, de moment, permetrà penalitzar els conductors de fora de la ciutat que no tinguin un vehicle eco o de zero emissions i que hi estacionin els dies d’episodis de contaminació (pagaran dos euros més per hora a l’àrea blava i verda). En un futur, el consistori treballa en una modificació de les ordenances fiscals, que de moment no ha pogut aprovar, perquè hi hagi sempre una penalització per als cotxes menys respectuosos amb el medi ambient i més grans. La inversió necessària per implantar el nou model, que encara no s’ha presentat, serà d’uns 18 milions d’euros.

El canvi més imminent serà el del Bicing, que ja té la seva primera nova estació instal·lada al barri d’Horta. Aquesta és una de les zones que s’incorporaran al servei a partir de l’any que ve. L’aposta és ampliar la flota de bicis elèctriques i que totes -mecàniques i elèctriques- siguin més resistents. Les noves estacions seran híbrides i detectaran quan s’hi deixa una bici elèctrica per poder carregar-la. Es permetrà, a més, reservar bicicletes a distància cinc minuts abans de fer-les servir, i es podrà fer a través de targetes intel·ligents sense contacte, telèfons amb tecnologia NFC o l’aplicació mòbil.

Fiscalitat adaptada al reciclatge

El canvi dels contenidors és el que està menys definit, perquè dependrà de l’empresa que s’adjudiqui el nou contracte de la neteja, que ha de ser vigent a partir del mes de novembre.

Algunes clàusules ja marcades són la necessitat que els contenidors incorporin tecnologia per poder saber quan estan plens o tenir informació de com recicla cada usuari i adaptar, després, la taxa que paga per la recollida d’escombraries. Aquests canvis seran visibles el 2020.