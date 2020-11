Càrregues i material urbà cremat en un intent de triple desallotjament al Raval

Un nou intent de desallotjament al barri del Raval de Barcelona ha acabat aquest vespre amb aldarulls, càrregues policials contra els veïns i incendis del mobiliari urbà. El Sindicat de Llogaters ha alertat aquesta tarda que els Mossos d'Esquadra s'han personat al carrer Bisbe Laguarda de Barcelona per dur a terme un "desnonament cautelar en tres habitatges". Es tracta d'un desnonament en el qual, segons aclareixen fonts del sindicat, "no hi havia procés judicial obert" perquè és una "ocupació recent". El propietari de l'immoble, segons el sindicat, és el fons d'inversió immobiliària Sanolda Invest S.L.

Els Mossos asseguren a aquest diari que l'incident ha començat al matí, quan ha saltat l'alarma d'un dels pisos. Una patrulla de paisà ha anat fins a l'immoble i ha identificat una dona mare de família, amb un menor i una dona gran a càrrec seu. "Els agents han comprovat que no hi havia cap indici que la família visqués allà", asseguren des de l'oficina del portaveu del cos. A continuació, els agents han informat del fet que la propietat havia posat una denúncia. Els Mossos no han sabut aclarir a l'ARA si la família tenia o no tenia un informe de vulnerabilitat, ni tampoc si els agents que s'han personat en l'actuació l'han demanat o no. També asseguren que les actuacions, que a la tarda s'han intensificat amb la presència d'antiavalots per fer efectiu el desallotjament, se centraven només en un immoble i no pas en tres, com assegura el sindicat.

Per la seva banda, membres del sindicat han explicat a l'ARA que els agents han intentat fer fora "dues famílies vulnerables i un grup de joves" que s'havien instal·lat en un altre habitatge. Les mateixes fonts mantenen que el cos ha actuat sense haver demanat l'informe de vulnerabilitat als ocupants, tal com indica el decret antidesnonaments del Govern. Els agents haurien aconseguit fer fora d'un dels pisos una mare de família amb un menor i una dona gran a càrrec seu. Finalment, després de diversos moments de tensió, el sindicat ha avisat que el desnonament quedava aturat: "Desnonaments aturats, habitatges recuperats. Gràcies a la força de la gent", han declarat.

Abans, però, els aldarulls al carrer entre els antidisturbis i els veïns havien arribat a pujar força de to i alguns testimonis han aconseguit enregistrar fins i tot empentes i cops.

651x366 Imatges de l'incendi durant les protestes veïnals per un triple desallotjament al Raval / SINDICAT DE LLOGATERS

Les protestes també han requerit la intervenció dels bombers per un incendi al carrer. A més, alguns testimonis han assegurat a les xarxes socials que algun dels ocupants d'un dels pisos hauria amenaçat amb saltar pel balcó si la policia entrava al pis.