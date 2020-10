Cas Mainat: un intent d'assassinat i falsificació de xecs

En dos mesos de diferència els Mossos d'Esquadra van arrestar dues vegades la dona del productor i exmembre de La Trinca Josep Maria Mainat. Un jutge de Barcelona investiga si la seva dona el va intentar assassinar a finals del juny passat i si, posteriorment, va intentar falsificar xecs del seu marit, tal com ha avançat La Vanguardia.

Els Mossos d'Esquadra van arrestar per primera vegada la dona de Mainat a finals de juny. El productor va ingressar a l'hospital en coma per una baixada sobtada d'insulina –és diabètic– mentre dormia. El centre hospitalari va enviar al jutge de guàrdia un informe després que el seu estat i les circumstàncies com havia ingressat despertessin les sospites dels metges, explica l'agència Efe.

Uns dies més tard el fill gran del productor, primer, i ell mateix, després, van denunciar que la dona havia intentat assassinar-lo subministrant-li insulina mentre dormia. Segons el rotatiu, les càmeres de seguretat haurien enregistrat els moviments de la dona entrant i sortint de l'habitació on dormia el productor reiterades vegades. L'arrestada, a qui el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs, també hauria mesurat diverses vegades els nivells d'insulina del marit i la màquina hauria guardat el recompte.

L'últim dels valors, que era normal, es tractaria d'una prova que s'hauria fet a ella mateixa, per intentar ocultar el crim. Després hauria trucat al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Mainat va ingressar en estat greu a l'hospital i es va recuperar després d'alguns dies.

El setembre passat els Mossos van tornar a detenir la dona de Mainat després de recollir diversos indicis que apuntaven que 20 dies més tard de l'ingrés a l'hospital del productor, la seva esposa hauria intentat falsificar la seva firma per cobrar dos xecs. La dona va tornar a declarar davant del jutge, que va deixar-la de nou en llibertat amb càrrecs.

Dos detinguts per una agressió a la casa del productor

El cas Mainat ha despertat l'interès dels mitjans. Aquest divendres diverses càmeres de televisió s'han acostat a la casa del productor al barri d'Horta de Barcelona –tot i que ell no hi era–. Les càmeres han gravat una agressió d'un home que era dins de la casa del productor a una dona que n'havia sortit instants abans amb tres maletes. La Guàrdia Urbana ha acabat detenint aquesta dona per intent de furt i a l'home, per violència masclista.