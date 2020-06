Catalunya registra 324 contagis i 37 morts per coronavirus més

Segons la informació declarada per les funeràries, a Catalunya s'han registrat 37 defuncions més de persones positives per coronavirus o que presentaven símptomes compatibles amb la malaltia, però només dues en les últimes 24 hores. Tot i així, el balanç de Salut pel que fa a les dades de l'últim dia és provisional i es pot modificar en les pròximes hores depenent de la informació que vagin facilitant els centres i les mateixes funeràries.

Les 37 defuncions representen vint més que el dia anterior –se'n van comunicar disset– i implica un nou increment després del repunt d'ahir. Així, el covid-19 acumula a Catalunya 12.395 defuncions de persones que o bé es va confirmar que havien mort directament per la malaltia o bé se sospitava que la tenien. Les xifres indiquen que 6.760 havien mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.062 en una residència i 785 al domicili. Dels casos restants en falta informació.

Al total de contagiats registrats també ahir, se n'hi sumen avui 324, i la xifra total se situa en 68.326. Ahir els nous contagiats eren 302, és a dir, 64 més que el dia anterior. Les dades que ha facilitat el departament aquest diumenge al migdia assenyalen, amb tot, que ara mateix hi ha 118 persones ingressades de gravetat (dues menys que ahir) i que s'han donat 38.591 altes hospitalàries des que es va començar a expandir el virus.

Els contagis a les residències

Pel que fa a les residències, Salut ha indicat que hi ha hagut setze contagis més, cosa que amplia el nombre total de gent gran que ha donat positiu de coronavirus a 14.083. Les xifres de les funeràries diuen que, en total, han mort a les residències de Catalunya 4.062 persones grans per qüestions relacionades amb el virus, confirmades o sospitades.

Pel que fa a les dades que va compartir ahir a la tarda el ministeri de Sanitat, s'han registrat 332 casos nous de contagis i només una defunció. Això implica que a Espanya s'han infectat 241.310 persones i que n'han mort 27.135 des que va començar la crisi. Cal tenir en compte que el recompte inclou només els difunts als quals s'ha confirmat la malaltia amb proves PCR. Dels nous casos diagnosticats ahir, segons la recopilació del govern espanyol, Catalunya és la tercera comunitat on més se'n detecten (24), una xifra que torna a diferir respecte a la que havia comunicat Salut al migdia.

Les dades en principi no alteren el pla del govern espanyol que estableix que gairebé la meitat de l'Estat passi a la fase 3 demà. Això implica avenços com que als restaurants es pugui consumir a dins amb la meitat de l'aforament, que es permeti consumir a la barra mantenint una distància de dos metres amb altres clients i que puguin obrir discoteques i locals d'oci nocturn, encara que no s'hi pugui ballar. A Catalunya passen demà a aquesta fase el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. La resta (Barcelona, la Catalunya Central, Lleida i Girona) passaran a la fase 2.