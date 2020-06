Salut comptabilitza 17 morts i 302 contagiats més per covid-19

El nombre de morts per coronavirus, segons les dades de les funeràries que reporta el departament de Salut, ha sigut en les últimes hores de disset. Es tracta d'un repunt respecte a la informació d'ahir, en què la conselleria va parlar de vuit defuncions més. Això significa que, des del començament de la pandèmia, hi ha hagut 12.358 de defuncions de persones contagiades per covid-19 o sospitoses de tenir la malaltia. Del total de defuncions, 6.755 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.061 en una residència i 784 al domicili. Els casos restants, diu Salut, no són "classificables" per falta d'informació.

Pel que fa a contagis, el departament de Salut ha informat aquest dissabte a migdia que són un total de 68.002, de manera que en les últimes hores s'haurien produït 302 nous infectats registrats (ahir Salut en va reportar 239). La conselleria afirma que al llarg de la crisi sanitària hi ha hagut un total de 4.080 persones ingressades de gravetat i que ara mateix en són 120. Les altes hospitalàries des del començament de l'emergència arriben ara a 38.544.

Més de 14.000 avis contagiats en residències

En relació amb la situació de les residències de gent gran, Salut compatibilitza 1.545 professionals de residències aïllats o sota sospita pendents de confirmació i un total de 14.067 persones grans positives de coronavirus des del principi de la pandèmia, la qual cosa representa un augment de 42 persones respecte a la xifra que va donar ahir el departament. Segons el balanç facilitat per les funeràries, 4.060 persones han mort a les residències de Catalunya pel virus o amb símptomes d'haver-se contagiat en els últims tres mesos.

Malgrat que la conselleria dona xifres diàries, no vol dir que aquests contagis i aquestes morts s'hagin produït en les últimes 24 hores. En aquests números hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ara.

La consellera de Salut, Alba Vergés, aquest matí en una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio ha avisat que, malgrat que no tingui tanta força com el mes de març i abril, ara per ara el virus continua circulant i ho continuarà fent durant molt de temps. Per això ha demanat prudència a la ciutadania i que se segueixin les mesures higièniques del distanciament físic i també portar mascareta obligatòriament.

Pel que fa a Espanya, ahir divendres el ministeri de Sanitat va reportar 318 nous positius. En total hi ha hagut 240.978 ciutadans afectats per la pandèmia. Pel que fa a les víctimes, el recompte s'elevava a 27.134 defuncions, amb un mort més respecte al dia anterior. Les dades de Sanitat no es fan a partir de les morts de les funeraries sinó que sols inclouen els casos confirmats amb test PCR.