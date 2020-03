Barcelona i la Catalunya Central acumulen un 90% de les morts catalanes (amb un 74% de la població)

Catalunya disposa en aquests moments de 1.406 llits d'UCI i, de tots aquests, 1.016 estan ocupats per pacients amb Covid-19. És el primer cop que es fan públiques aquestes dades, i les ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la seva compareixença d'aquest dijous. El que no ha precisat Vergés és, dels 390 llits d'UCI restants, quants estan ocupats per altres pacients i quants estan lliures. Dels 1.016 pacients que estan greus i en llits d'UCI, 863 estan fent servir respiradors, però Vergés tampoc ha detallat quants aparells queden lliures i, per tant, si ja en falten als hospitals i en quina quantitat.

"El principal objectiu és ara ampliar la nostra capacitat d'UCI", ha defensat Vergés, que ha estimat que la poden triplicar en pocs dies. Pròximament està previst habilitar pavellons com a hospitals de campanya, així com incorporar tan aviat com es pugui respiradors fruit de la impressió 3D que reforcin el sistema i l'atenció als pacients greus.

Per territoris, Barcelona, la regió més poblada amb diferència, concentra el número més gran de morts i malalts greus per coronavirus: 535 dels 672 morts són a Barcelona i 828 dels 1.021 pacients greus també. La Catalunya Central acumula 71 morts i 56 pacients greus, i és el segon territori amb una taxa més elevada de gravetat i letalitat, i amb més contagiats, degut sobretot al brot d'Igualada i la conca d'Òdena, on ja han mort 43 persones. A l'altre extrem, les Terres de l'Ebre només han comptabilitzat un mort i vuit persones greus, tot i que és la regió menys poblada. Tarragona, amb una població molt superior, ha registrat 8 morts i 38 malalts greus amb Covid-19, segons les informacions que ha facilitat el Govern.

La taxa per cada 100.000 habitants és de 10,5 morts i 16,2 greus a Barcelona i de 13,6 morts i 10,7 greus a la Catalunya Central, únics territoris amb una mitjana superior a la catalana, que és de 8,8 morts per cada 100.000 habitants i 16,2 malalts greus amb Covid-19. Si separem la conca d'Òdena de la Catalunya Central, aquesta taxa es dispara a 65,1 morts per cada 100.000 habitants, gairebé 6 vegades més que a Barcelona i 7 més que la mitjana catalana. A les Terres de l'Ebre, en canvi, la taxa per cada 100.000 habitants és de 0,6 morts i 4,5 greus, mentre que Tarragona registra 1,3 morts per cada 100.000 habitants i 6,1 greus.

Entremig hi trobem la resta dels territoris, tots per sota de la mitjana catalana. Lleida i els Pirineus, on s'han registrat 20 morts per coronavirus, tenen una taxa de 4,6 morts per cada 100.000 habitants i 7,7 greus amb 33 pacients en aquest estat. A Girona s'han registrat 37 morts, una taxa de 5 per cada 100.000 habitants, i 58 greus, que suposen una taxa de 7,7 per cada 100.000 habitants.

Barcelona concentra el 67,18% de la població catalana, el 79,61% dels morts de tota Catalunya i el 81,10% dels pacients greus. Més acusada és la proporció a la Catalunya Central, que amb el 6,86% de la població ha registrat el 10,57% dels morts. Pel que fa als greus, en canvi, només n'ha concentrat el 5,48%. La Catalunya Central i Barcelona concentren més del 90% de les morts de tot el país. Tarragona, en canvi, només ha registrat un 1,19% dels morts de tot Catalunya malgrat que la seva població en representa el 8,24%.