El primer cas a Catalunya de presó permanent revisable, en mans d'un tribunal

Queda vist per a sentència el judici per la mort d'una jove a ganivetades a Tarragona el 2014 que ha de determinar si s'aplicarà o no la primera pena de presó permanent revisable a Catalunya. La fiscal manté la petició de la condemna més dura que existeix en el Codi Penal per l'acusat perquè considera que és "inqüestionable" que Stanislav R. va atacar sexualment Meritxell Vall -la tarragonina de 32 anys que vivia en una tenda de campanya prop del camp del Nàstic- i després, per ocultar l'agressió, la va matar ocasionant-li un "patiment inhumà i innecessari".

Els fets es van produir la nit del 9 d'octubre del 2014 i han arribat a judici en plena polèmica social i política per la màxima pena del codi penal espanyol, fins el punt que la fiscal ha exposat que "no ho entrarem a valorar" i ha recordat a la Secció Segona de l'Audiència de Tarragona que "nosaltres, com a aplicadors del dret, ens correspon aplicar les lleis, no fer-les". Ha reblat que "aquesta pena va ser introduïda pels legisladors a través dels representants legals de tota la societat". Ras i clar: "Està al Codi Penal, hem de deixar a banda la resta", ha conclòs.

El crim es va fer de nit, en un lloc aïllat, quan l'acusat sabia que la víctima estaria sola i li va clavar, que hagin pogut comptar els forenses, trenta ganivetades. Cap li va causar la mort, sinó la suma de totes, que la van dessagnar. El cos el va trobar la mare de la víctima, que patia perquè no sabia res de la seva filla, una setmana després. Estava en tan mal estat que els forenses tampoc han pogut determinar si es va produir una violació. Per això finalment la fiscal demana agressió sexual en grau de temptativa.

L'acusat va admetre el primer dia de judici que va matar la noia, però va mantenir que les relacions sexuals van ser consentides. Aquest dijous, aprofitant el seu últim torn de paraula abans que acabés el judici, ho ha tornat a dir i ha traslladat a la família que "ho sent".

La fiscal aprecia també els agreujants de premeditació, acarnissament i abús de superioritat i rebutja l'atenuant de confessió, com demana la defensa. El ministeri públic diu que és "parcial" -perquè no inclou l'agressió sexual- i recorda que es produeix quan ja "no té més remei" i amb la única "finalitat d'esquivar la presó permanent revisable", davant la contundència de les proves presentades.

També rebutja que cometés el crim sota els efectes de l'alcohol perquè, si bé ha quedar provat que l'acusat bevia cervesa fins i tot al matí, entén que això no hauria afectat les seves facultats. La defensa, en canvi, demana cinc anys per homicidi perquè "no hi ha ni una sola prova directa" contra el seu client, ha dit l'advocat.