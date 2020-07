El Govern ordena tancar tots els locals d'oci nocturn a Catalunya

Tancament total de l'oci nocturn a Catalunya, almenys durant quinze dies. El que fins fa uns dies només era una possibilitat a partir d'aquest dissabte serà una nova restricció que, aquest cop, afecta tot el país, per provar d'aturar la propagació del virus. El Procicat ha decidit aquest divendres suspendre a tot el territori l'obertura al públic dels establiments que disposin de llicència per a les activitats de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles, espais on és més "difícil mantenir les mesures de seguretat" per evitar el contagi, segons ha argumentat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. També amb l'objectiu de reduir les sortides socials nocturnes, la Generalitat estableix que els salons de joc, casinos i sales de bingo de tot el territori tanquin com a màxim a mitjanit, el mateix horari que hauran de complir els restaurants, bars, terrasses, guinguetes i bars musicals dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, el Segrià, la Noguera i l'Alt Empordà, on ja s'havien imposat restriccions.

Salut s'havia mostrat favorable els últims dies a aquesta mesura –que entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte– al constatar que bona part dels rebrots detectats al país es produeixen en entorns socials, especialment entre la gent jove, amb menys patologies prèvies i infeccions asimptomàtiques però igualment contagioses. De fet, un de cada deu dels 201 brots a l'Estat estan relacionats amb l'ambient nocturn, on les distàncies i l'ús de les mascaretes són molt més relaxats. "La situació és complicada", ha afirmat Argimon en declaracions als mitjans, en què ha reiterat el missatge que hi ha "pocs dies d'actuació" per evitar que la pandèmia, que va "augmentant", es descontroli a Catalunya. "És necessari prendre mesures i recordar a tota la ciutadania la necessitat d'una mobilitat molt responsable i molt autolimitada", ha sentenciat.

Després de destacar que les noves restriccions també impliquen la "suspensió de les activitats de ball a qualsevol altre establiment, com pot ser en un hotel", el responsable de Salut Pública ha aclarit que el Procicat vetllarà perquè els locals afectats no obrin aquest dissabte, 25 de juliol, però no aquesta mateixa nit. "Hem de ser clars i podem crear més problemes que una altra cosa si intentem que aquesta mitjanit es tanquin", ha justificat. Argimon, això sí, ha deixat clar que quan entri en vigor la nova ordre seran "molt escrupolosos perquè es compleixi" a través de les policies locals i els Mossos. Segons ha explicat el Govern en un comunicat, incomplir les noves restriccions "serà objecte de règim sancionador", i les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes corresponen als ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'administració de la Generalitat.

Indignació del sector per la mesura

A diferència d'altres restriccions imposades, Argimon ha afirmat que el tancament de l'oci nocturn no ha d'estar validat per un jutge, perquè "no es limita cap dret fonamental". Això evitaria els embolics judicials que les últimes setmanes han retardat i complicat l'aplicació d'algunes mesures que volia aplicar el Govern per aturar el virus. Caldrà veure, però, quin recorregut tenen les protestes del sector. Els empresaris del món de l'oci han mostrat la seva indignació per la mesura del Govern, tant per la forma –diuen que s'ha actuat amb "mala fe i nocturnitat"– com pel fons, perquè consideren que l'oci "reglat i inspeccionat" és l'única garantia per aturar el virus. El secretari general de la patronal Fecasarm, Joaquim Boadas, ha afirmat a l'ACN que no sabien res d'una mesura que consideren "totalment fora de lloc" perquè els "deixa a l'estacada".

Argimon ha reconegut que el sector ho ha intentat fer el "millor" possible i que les mesures són "doloroses i no volgudes", però ha insistit que la "mobilitat" a la nit i les situacions que es donen en els entorns d'oci fan "més difícil" el compliment de les mesures. Per aconseguir que el tancament de les discoteques i altres locals afectats duri "el mínim possible" –és a dir, que no s'hagi de renovar l'ordre d'aquí a 15 dies–, Argimon ha traslladat la responsabilitat a la ciutadania. "Tant de bo no haguem de renovar", ha conclòs, i ha deixat clar que es prendran decisions en funció de "com va evolucionant l'epidèmia".

Avançant-se a les explicacions de Salut, Boadas ha insistit que abans de decretar el tancament s'hauria d'haver aprovat un pla d'ajuts al sector. Ja fa dies que les patronals reclamen un rescat que els permeti compensar el tancament durant dos mesos i afrontar les despeses dels lloguers, subministres, impostos municipals o quotes de seguretat social i d'autònoms dels treballadors a partir d'ara. Des de Fecasarm, a més, denuncien que l'ordre de tancament va "en contra de les recomanacions de l'OMS", que aposten per tancar locals on hi hagi brots de manera selectiva, "no de manera indiscriminada". "Necessitem tenir un enfocament basat en dades, saber on és el virus, on té oportunitats de transmetre's. Si és en certes zones, llavors sí, pot ser que s'hagin de fer tancaments durant un temps", va afirmar la responsable de la gestió de la pandèmia a l'OMS, Maria Van Kerkhove, fa uns dies.