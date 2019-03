Cau una banda amb múltiples robatoris al Vallès després d'una persecució policial

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal integrat per cinc persones de nacionalitat albanesa i amb edats compreses entre els 18 i 41 anys, com a presumptes responsables de robatoris en 11 domicilis de la comarca del Vallès Oriental i Occidental (Barcelona), després d'una perillosa persecució policial per la carretera que connecta Bigues i Riells i l'Ametlla del Vallès.

Els detinguts haurien robat en dos habitatges de Sant Quirze del Vallès, Granollers, Lliçà d’Amunt i Caldes de Montbui i un de Matadepera, Terrassa i Bigues i Riells, segons ha informat la policia catalana aquest dilluns en un comunicat.

La policia va començar la investigació a principis de febrer, quan van identificar un home, amb antecedents per robar en cases, i el vehicle amb el qual es desplaçava, i ho van relacionar amb un grup format per cinc persones dedicat a entrar en domicilis del Vallès, forçant les portes i les finestres i robant objectes de valor fàcils de transportar.

El 20 de febrer agents dels Mossos van localitzar el turisme sospitós quan sortia d'un habitatge de Bigues i Riells que havia violentat i es va iniciar una persecució per detenir-lo, circulant de manera temerària per la carretera local que connecta amb l'Ametlla del Vallès i posant en risc altres conductors.

El vehicle va acabar xocant frontalment contra un dels cotxes policials, amb agents a l'interior, que van sortir ràpidament, i un altre que feia de barrera per frenar-li la fugida.

A l'interior hi van trobar un mall, un tornavís, uns guants de treball i una llanterna, i els cinc detinguts portaven diverses joies que van ser reconegudes per una de les víctimes del robatori.

Els Mossos d'Esquadra, amb una autorització del jutjat d'instrucció 4 de Sabadell, van registrar les diverses habitacions que ocupaven en un hostal de Barcelona i van trobar objectes relacionats amb altres robatoris, de manera que el 23 de febrer van passar a disposició judicial i el jutge va decretar ingrés a la presó per als cinc.