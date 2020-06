Cauen un 35% els trasplantaments d'òrgans a Catalunya pel covid-19

Llevat dels pacients pediàtrics i dels que estaven en situació "d'urgència 0" i "urgència 1", que són els que necessiten un òrgan per sobreviure, en els últims mesos els trasplantaments han quedat gairebé aturats per la pandèmia del covid-19. La necessitat de quiròfans i sales de reanimació als hospitals, així com l'extrema prudència a l'hora de fer aquest tipus d'intervenció amb totes les garanties de seguretat, va obligar tots el serveis hospitalaris del país a reduir a la mínima expressió els trasplantaments fins al mes de maig. De fet, del 13 al 31 del mes de maig a Catalunya s'han fet un total de 48 trasplantaments, un 80,9% menys que en condicions normals, segons informa l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

Per sort, la llista d'espera catalana de malalts per a òrgans vitals és baixa, ja que l'any passat i els dos primers mesos del 2020 es van fer molts trasplantaments. Amb tot, encara hi ha unes 1.200 persones que segueixen esperant un òrgan a Catalunya. "El conjunt de l'activitat d'aquest any no reflecteix l'impacte del covid-19, però hem passat d'activitats un 40% superiors a gairebé aturar l'activitat en pocs dies", assenyala Jaume Tort, director de l'OCATT.

Els hospitals van tornar a batre l'any passat el seu rècord de trasplantaments d'òrgans amb 1.296 intervencions, un 12% més que el 2018. Aquest any, només entre gener i febrer se'n van fer 267, un 19,2% més que el mateix període de l'any anterior (224 el 2019). Però l'emergència sanitària del covid-19 va paralitzar l'activitat quirúrgica entre març i abril, considerats els pitjors mesos de la pandèmia al país, amb una ocupació de llits de crítics del 86% sobre la capacitat triplicada, i només es van poder fer 36 trasplantaments, els més urgents: 29 al març i 7 a l'abril. Els mateixos mesos de l'any 2019 la xifra arribava a les 203 intervencions.

651x366 Evolució quinzenal de l'activitat de donació i trasplantament d'òrgans a Catalunya (2019-2020) / Departament de Salut Evolució quinzenal de l'activitat de donació i trasplantament d'òrgans a Catalunya (2019-2020) / Departament de Salut

El trasplantament renal del Valentín, un nen de 6 anys, és una de les gairebé quaranta operacions d'aquest tipus que s'han dut a terme amb èxit durant el confinament. L'Hospital de la Vall d'Hebron va fer-lo en plena pandèmia, com subratlla la cap del servei de nefrologia pediàtrica del centre, Gemma Ariceta, malgrat que els preocupava moltíssim la seguretat del pacient. "Va ser una decisió difícil, però vam optar per mantenir obert el programa de trasplantament renal pediàtric i donar opció a rebre un òrgan especialment als que estaven en situacions clíniques difícils", diu la nefròloga, que assegura que el cas del Valentín els va omplir "d'esperança i vida" en una època complexa i en què tots els esforços s'havien de dedicar als malalts de covid-19.

"Aquest trasplantament va ser com un raig d'esperança enmig d'una realitat tan dramàtica: estem immensament agraïts al donant i als seus familiars per fer-ho possible", diu la Sol, la mare del Valentín. La dona explica que van rebre la trucada de l'hospital un dia de mitjans de març, quan ja era de nit, i els van dir que hi havia la possibilitat d'un ronyó molt compatible per al seu fill. "Tot i la por per la pandèmia i la magnitud de la intervenció, la tranquil·litat de saber que estava en mans del millor equip de professionals del món, i que el nostre fill és un guerrer incansable, ens va fer sentir que res podria fallar", explica. Dos mesos després de la intervenció, el Valentín evoluciona molt favorablement.

Un 41% de donacions menys

Ara que els hospitals han engegat la seva pròpia desescalada, l'objectiu és recuperar l'activitat ordinària, de la qual formen part també, esclar, els trasplantaments i, per descomptat, les donacions. Sense elles i la generositat de la població, des de l'OCATT recorden que aquestes fites serien inassolibles. L'organització informa que des de l'1 de gener fins al 31 de maig del 2020 els hospitals catalans han gestionat 97 donants cadàver vàlids, cosa que representa un 41,9% menys que el mateix període de l'any passat, quan el nombre pujava fins a les 167 donacions.

Les xifres de donacions de cadàver han anat en la mateixa línia que les dels trasplantaments, amb un augment del 17,6% durant els dos primers mesos de l'any (80 donants) respecte al 2019 (68) i un descens del 83,3% durant els mesos de març i abril (11) respecte a l'any passat (66). En total, al mes de maig s'han gestionat únicament sis donants. En canvi, la donació de pacient viu –el donant no ha mort i dona el seu consentiment, sovint perquè és família o algú pròxim– es manté estable. Malgrat veure's afectades pel tancament de tots els programes durant la crisi sanitària del coronavirus, el total d'aquestes extraccions només ha baixat dels 40 als 37 casos.