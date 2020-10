L'Escola Cervantes de Barcelona guanya la tercera beca Carles Capdevila

Tots els alumnes de l'Escola Cervantes, de Barcelona, podran aprendre a tocar un instrument i participar en la Riborquestra, un projecte intergeneracional del barri amb participants de 5 a 80 anys. I ho podran fer perquè han estat els guanyadors de la tercera beca Carles Capdevila, que aquest dijous han anunciat l'ARA i la Fundació La Caixa. Els 20.000 euros del premi els serviran per "universalitzar el dret a la música" i incloure en l'horari lectiu el que ara és una activitat extraescolar, "a vegades elititzada". "No sabeu la gran quantitat de gent que acabeu de fer feliç", ha afirmat la directora de l'escola, Magda Martí. Tant per a l'escola com per a l'orquestra –han dit que són un "tàndem perfecte"–, el premi és un "reconeixement a l'esforç, a la constància, al treball conjunt" que fa més de 10 anys que dura.

El projecte de l'Escola Cervantes ha estat seleccionat d'entre 52 propostes presentades i que tenien la inclusió com a fil conductor. De fet, els altres dos finalistes –el projecte de música de l'escola d'educació especial La Muntanyeta, de Tarragona, i els entorns d'aprenentatge personalitzats de l'Institut Nicolau Copèrnic, de Terrassa– i el guanyador tenen dues coses en comú: situen al centre els més vulnerables i defensen la diversitat com una oportunitat educativa.

Per als guanyadors, la música és l'eina per incloure tots els alumnes en un mateix projecte i alhora millorar l'entorn d'un barri, el de Ciutat Vella, "excepcional". La directora de l'escola ha volgut citar el director fundador del diari ARA, Carles Capdevila, i rellegir un dels seus articles per agrair la beca. "L'educació que es fa als esplais i agrupaments i casals, la de voluntaris que cohesionen barris des d'aquesta escola de la vida i la convivència, ha de deixar d'estar menystinguda i arraconada, pidolant ajuts i superant traves administratives, perquè també és la solució. Aborda de manera directa i eficient realitats dures i garanteix la inclusió social", ha recordat Martí.

De fet, la proposta finalista de La Muntanyeta també utilitza la música com a eina d'inclusió amb nois i noies amb paràlisi cerebral. El divulgador musical David Puertas ha explicat que és un mètode perfecte "perquè no hi entén de classes, de dificultats, de maneres de ser". "Hem d'aconseguir com a país que tots els nens s'atreveixin a tocar i a cantar", ha afirmat.

"No ens podem permetre abandonar els alumnes"

L'entrega dels premis s'ha celebrat com sempre al CosmoCaixa, però aquest cop en un auditori pràcticament buit a causa de la pandèmia. El director de l'àrea educativa de la Fundació La Caixa, Xavier Bertolín, ha explicat que una enquesta que han fet a tot l'Estat ha revelat que el 23% dels alumnes "no han tingut un contacte digital amb els professors" durant els mesos de confinament. "No ens ho podem permetre, no podem abandonar-los", ha afirmat. Ara, ha dit, cal "replantejar el currículum, que és molt dens", perquè "estudiar més no vol dir estudiar millor", i ha apostat per "consolidar" aprenentatges.

La directora de l'ARA, Esther Vera, ha agraït als mestres i professors l'esforç per tirar endavant aquest complicat inici de curs escolar i ha reivindicat la "complicitat" del diari ARA amb el món de l'educació i el món de la salut. La quarta beca Carles Capdevila, que s'entregarà l'any que ve, anirà destinada a una entitat que tingui cura de les persones.