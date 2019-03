Cirurgia làser, l'antídot per als casos més complexos d'epilèpsia

L’ablació làser, que consisteix en la destrucció de teixits neuronals danyats mitjançant l'aplicació de calor, permet resoldre casos complexos de neurocirurgia com els focus epilèptics d'una manera més precisa i mínimament invasiva. L’Hospital del Mar és el primer centre de l’Estat que implementa aquesta tècnica nova "que servirà per trencar les fronteres de les cirurgies d'alta complexitat i que té pocs efectes adversos", en paraules de Gerard Conesa, cap del servei mancomunat de neurologia de l’Hospital del Mar i l’Hospital de Sant Pau.

Fins ara, l'ablació làser només ha tingut presència als Estats Units –país pioner en implementar aquesta tecnologia– i a Europa s'ha realitzat únicament en una vintena de casos. La sanitat catalana, doncs, torna a ser capdavantera no només a Espanya, sinó a Europa. Ja són tres els pacients que s'han sotmès a aquest procediment aquest any: dos patien focus epilèptics i un altre presentava un astrocitoma de baix grau, un tumor cerebral del sistema nerviós central, que també es manifesta en forma de brot epilèptic.

L'últim pacient operat per l'Hospital del Mar tenia una lesió de la mida d'un pèsol al bell mig de l’hipotàlem, una regió cerebral molt profunda que per ser destruïda necessita molta precisió. L'ablació, tot i dirigir-se a casos tan complexos com aquest, és una tècnica sorprenentment senzilla. Una vegada s'estudia el cas del pacient i es localitza el punt concret del cervell on es desenvolupa l’epilèpsia, els cirurgians cremen aquest focus que provoca la malaltia a través d'un làser. S'administra calor per eliminar i cicatritzar la lesió i, així, en comptes d'extirpar el focus com es faria en una intervenció tradicional, els especialistes deterioren la proteïna que provoca la lesió.

Més operacions sense risc

El pacient entra a quiròfan anestesiat completament i, mitjançant un sistema robòtic d'assistència, se li fa una incisió d'uns dos mil·límetres –com a màxim– per introduir-hi la sonda làser en el crani. "Es destrueixen lesions de difícil accés quirúrgic de forma localitzada, sense afectar zones cerebrals properes, en només cinc segons. És un procediment molt eficient i segur, que no requereix obrir el cervell i que ofereix comoditat al pacient”, ha precisat el cap de la unitat d'epilèpsia de l'Hospital del Mar, Rodrigo Rocamora. Una comoditat que queda palesa en el fet que el pacient és donat d'alta 48 hores després de la cirurgia cerebral.

El procés es controla íntegrament pel servei de ressonància magnètica. “A través d’aquesta monitorització, es localitza i se supervisa la temperatura a temps real del cervell per modular la calor que emetrà el làser i que eliminarà la lesió cerebral”, ha explicat el cap de la unitat de neuroradiologia de l’Hospital del Mar, Jaume Capellades. De fet, és el servei que fa seguiment de tota la intervenció per assegurar que el dany es destrueix i que no es perjudiquen les estructures cerebrals sanes properes.

L'ablació làser és una alternativa a l'altre procediment que es feia servir fins ara, l'ablació amb radiofreqüència. Aquesta tècnica no incloïa el servei de ressonància magnètica, i per tant la intervenció es feia a cegues. A més, els pacients necessitaven quedar-se ingressats durant una setmana per supervisar que l'operació no provocava efectes adversos.

"No es deixarà de fer cirurgia tradicional, però en casos particulars es podrà fer l'ablació cardíaca sense passar pel risc operatori que suposa obrir un cervell", ha puntualitzat Rocamora. "Fins ara només s'operava l’epilèpsia si l'origen tenia lloc en un focus epilèptic. Ara es podrà fer amb diferents nodes que se sap que provoquen els focus –ha assenyalat Rocamora– si estan ben localitzats, com passa amb els tumors cerebrals múltiples", ha afegit el cap de la unitat d'epilèpsia de l'Hospital del Mar. El centre ha precisat que podran beneficiar-se d'aquest procediment aproximadament uns 10 pacients cada any.