El col·legi Claret de Barcelona porta a la Fiscalia un professor que hauria abusat d'alguns alumnes

El col·legi Claret de Barcelona ha apartat un professor del centre, el pare Francesc Figueres, de 80 anys, després que el 7 de febrer un exalumne del centre denunciés que va patir abusos per part del docent. De fet, en un comunicat, el centre ha anunciat que ja ha portat el cas a la Fiscalia perquè actuï. Després dels últims casos apareguts a la premsa, Pau Bosch va explicar la seva experiència en una sortida a Menorca l'estiu del 1996, quan tenia 14 anys i feia 8è d'EGB. Va patir una picada al braç i Figueres el va fer despullar, el va fer dutxar i el va eixugar amb la tovallola de cap a peus. "Em va tocar el cul i l'entrecuix, però no els genitals", ha explicat a l'ARA. Durant les últimes hores, des que va publicar la seva història al Twitter ha rebut testimonis d'altres exalumnes, algun dels quals li han explicat situacions similars a la que ell va patir. "Vaig veure que aquest home tenia un càrrec encara al col·legi, i vaig pensar que aquest home no pot tenir la mainada al seu voltant, no sap controlar els seus impulsos", ha dit Bosch.

És que veient que encara és viu, i que li fan homenatges i tot, m'ha semblat que quin millor homenatge per al que li quedi de vida, que explicar que el pare Figueres, director del Col·legi Claret de BCN, ens va fer despullar a diversos nanos per repassar-nos nus de dalt a baix. — Gargotaire 🥚 (@Gargotejant) 7 de febrer de 2019

Un altre noi –que prefereix mantenir-se en l'anonimat– també va patir una situació vexatòria a finals dels 90, quan tenia 12 o 13 anys. En unes colònies a Bilbao, el pare Figueres el va fer despullar i li va posar crema per tot el cos, sense tocar-li la zona genital. El noi tenia una erupció als braços i quan el professor li va demanar que es quedés nu es va sentir molt incòmode, però va acabar fent cas al que era "l'autoritat". "Va ser una situació molt incòmoda, però ell sabia crear-te el dubte, dubtava de si era un fet normal", explica el noi.

El centre va aplicar el protocol intern, que es va crear el 2005, i després de recollir el màxim d'informació possible sobre els fets –encara no s'han posat en contacte amb Bosch–, van decidir, com a mesura cautelar, apartar "de tota activitat amb menors el pare Figueres" i no permetre-li la presència a les instal·lacions, tot i que remarquen que pràcticament ja no anava al col·legi. En el comunicat es detalla que tot i respectar la presumpció d'innocència del mestre, s'actua amb diligència i transparència. Un advocat està recollint tota la informació sobre el cas, que ja s'ha traslladat a la Fiscalia. També s'ha posat en coneixement del departament d'Educació.