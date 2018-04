Colau pacta amb Foment ampliar la ronda Litoral sense fer un nou viaducte

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha visitat aquest dimecres les obres de l'estació de la Sagrera i, a banda de confirmar que rescindeixen el contracte a les empreses responsables de les obres de l'estació de Sant Andreu Comtal i que es manté l'horitzó del 2020 per culminar la transformació, ha fet un nou anunci: el ministeri ha arribat a un acord amb l'Ajuntament per ampliar la ronda Litoral. El projecte ja no inclou el nou viaducte amb quatre carrils extra que havia anunciat el govern espanyol i que va generar el rebuig del consistori. Després del període d'exposició pública i d'escoltar les al·legacions, el govern espanyol ha decidit canviar la solució que s'implementarà.

L'ampliació entre la Zona Franca i el Morrot que ara es proposa ja no contempla duplicar l'actual viaducte, sinó que preveu que el tronc central de la ronda transiti a nivell de terra i que siguin els laterals els que vagin elevats. D'aquesta manera, passarà a haver-hi dos carrils per sentit als laterals -un, segurament, reservat al transport públic- i dos carrils per sentit més al tronc central. El Port assumirà el cost del trasllat de l'estació de mercaderies del Morrot. Segons ha remarcat De la Serna, aquesta entesa permet "desbloquejar" una actuació que ha definit com a "molt necessària per a Barcelona".

El ministre, d'altra banda, ha confirmat que les obres de la Sagrera avancen a bon ritme i que s'ha decidit cancel·lar els contractes amb les empreses que feien les obres de Sant Andreu Comtal -a causa de les irregularitats judicials detectades- i tornar-les a treure a licitació. La previsió és que es licitin a l'estiu. El ministre ha assegurat que els grans treballs de l'estació poden estar enllestits el 2020 con les obres que ja estan en marxa a la Sagrera. Estarà enllestida tant la part ferroviària de l'estació com la platja de vies d'estacionament, que ha de permetre descongestionar Sants, i quedarà pendent la part de tallers i l'obra civil. El ministeri també ha anunciat que ja estan en marxa les obres del accessos a la Sagrera.



El pressupost de les obres en aquest àmbit és d'uns 847 milions, als quals caldrà sumar actuacions com la de l'estació d'autobusos. Les actuacions ja planificades suposen 623 milions.