Colau avisa el Govern que no acceptarà cap pujada de preu al transport públic

"Amb nosaltres no comptaran per fer una pujada de tarifes". L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avisat avui el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que no comptarà amb el suport de l'Ajuntament a l'hora de proposar cap increment de preu del transport públic i ha reiterat que el seu equip només preveu la congelació. La decisió s'ha de prendre en la reunió de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) prevista per a aquest dijous i Colau ha aprofitat avui una entrevista a la SER Catalunya per fer una nova crida a ERC i el PDECat perquè s'asseguin a negociar els pressupostos de l'Estat, que inclouen, com ha remarcat, una partida de 40 milions d'euros que faria viable la congelació. L'alcaldessa ha defensat que si s'està parlant de reduir l'ús del vehicle privat i d'incentivar el transport públic no tindria sentit aprovar una nova pujada de preus.

Segons Colau, els partits independentistes haurien de poder negociar els comptes perquè forma part de les seves responsabilitats de govern, mentre que la negociació política amb el govern espanyol s'hauria de fer per altres vies. "Nosaltres hem fet la feina perquè hi hagi la partida que permet fer la congelació, ara que es posin a parlar", ha etzibat l'alcaldessa, que també s'ha referit a la necessitat d'atendre els dèficits d'inversió en el sector públic.

El mes passat, Colau ja va enviar una carta al Govern en què defensava la congelació de tarifes del transport públic i remarcava que l'acord pressupostari entre Podem i el PSOE inclou un increment de 40 milions d'euros destinats a l'ATM –es passaria de 109 a 149 milions– que faria possible la congelació.